Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

Aucune faveur n’a été accordée au PSG pour la date de report du Classique face à l’OM. Une victoire pour les dirigeants marseillais mais une satisfaction aussi pour les supporters des autres clubs de Ligue 1.

Ces derniers mois, il a souvent été reproché à la Ligue de Football Professionnel et à son patron Vincent Labrune sa grande proximité avec le boss du Paris Saint-Germain , Nasser Al-Khelaïfi. Alors que la météo tournait à l’orage dimanche et que le report du Classique OM-PSG a été acté, beaucoup d’observateurs pensaient que ce match ne se jouerait pas lundi en raison de la tenue du Ballon d’Or. Finalement et cela en a surpris beaucoup, le Paris SG n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur de la part de la LFP, qui a reporté le match comme le stipule le règlement au lendemain, soit à lundi soir.

Un coup dur pour les dirigeants parisiens, privés de leur soir de gloire à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, qui devrait sauf grosse surprise couronner Ousmane Dembélé. En revanche, la satisfaction est totale dans les rangs marseillais… mais pas uniquement. Contre toute attente, sur les réseaux sociaux, les supporters de nombreux clubs de Ligue 1 ont fait part de leur joie de voir le PSG traiter comme tout le monde. La preuve avec ce tweet du compte supporter de l’OL @OeildesGones.

« Les lyonnais, lillois, toulousains, nantais, strasbourgeois, niçois et autre, venez on provoque la meilleure audience possible pour un classico, pour montrer aux parisiens qu'ils ne sont pas le centre du monde » a publié sur X le compte relayant l’actu de l’OL et suivi par plus de 3.000 followers. Les réactions ont été nombreuses après ce post. « Celle-là elle fait plaisir ensemble il faut lutter contre le PSG », « Encore une fois le PSG fait son petit caprices d’enfant gâté », « Bravo frérot. Marre de ces petits capricieux, qui pensent que le monde tourne autour d’eux » ou encore « J’en peux plus de leur suffisance. Est ce qu’ils exaspèrent uniquement les marseillais ou alors c’est général ? » peut-on lire suer X, où une véritable union anti-PSG est doucement en train de se mettre en place.

Ce qui n’empêchera pas les supporters parisiens de supporter leur équipe lundi soir lors du Classique avant de zapper sur le Ballon d’Or avec l’espoir bien ancrée de voir Ousmane Dembélé remporter cette distinction individuelle suprême.