ICONSPORT_255064_0443
Willian Pacho et Amine Gouiri

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

Ligue 122 sept. , 12:00
parCorentin Facy
Aucune faveur n’a été accordée au PSG pour la date de report du Classique face à l’OM. Une victoire pour les dirigeants marseillais mais une satisfaction aussi pour les supporters des autres clubs de Ligue 1.
Ces derniers mois, il a souvent été reproché à la Ligue de Football Professionnel et à son patron Vincent Labrune sa grande proximité avec le boss du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Alors que la météo tournait à l’orage dimanche et que le report du Classique OM-PSG a été acté, beaucoup d’observateurs pensaient que ce match ne se jouerait pas lundi en raison de la tenue du Ballon d’Or. Finalement et cela en a surpris beaucoup, le Paris SG n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur de la part de la LFP, qui a reporté le match comme le stipule le règlement au lendemain, soit à lundi soir.
Un coup dur pour les dirigeants parisiens, privés de leur soir de gloire à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, qui devrait sauf grosse surprise couronner Ousmane Dembélé. En revanche, la satisfaction est totale dans les rangs marseillais… mais pas uniquement. Contre toute attente, sur les réseaux sociaux, les supporters de nombreux clubs de Ligue 1 ont fait part de leur joie de voir le PSG traiter comme tout le monde. La preuve avec ce tweet du compte supporter de l’OL @OeildesGones.

Lire aussi

OM-PSG reporté, Marseille refuse quatre solutionsOM-PSG reporté, Marseille refuse quatre solutions
OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'OrOM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or
« Les lyonnais, lillois, toulousains, nantais, strasbourgeois, niçois et autre, venez on provoque la meilleure audience possible pour un classico, pour montrer aux parisiens qu'ils ne sont pas le centre du monde » a publié sur X le compte relayant l’actu de l’OL et suivi par plus de 3.000 followers. Les réactions ont été nombreuses après ce post. «  Celle-là elle fait plaisir ensemble il faut lutter contre le PSG », « Encore une fois le PSG fait son petit caprices d’enfant gâté », « Bravo frérot. Marre de ces petits capricieux, qui pensent que le monde tourne autour d’eux » ou encore « J’en peux plus de leur suffisance. Est ce qu’ils exaspèrent uniquement les marseillais ou alors c’est général ? » peut-on lire suer X, où une véritable union anti-PSG est doucement en train de se mettre en place.
Ce qui n’empêchera pas les supporters parisiens de supporter leur équipe lundi soir lors du Classique avant de zapper sur le Ballon d’Or avec l’espoir bien ancrée de voir Ousmane Dembélé remporter cette distinction individuelle suprême.
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0254 (1)
OL

L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines

ICONSPORT_270459_0006
PSG

Le PSG fonce sur un prodige espagnol à 100 millions d'euros

ICONSPORT_254193_0071
OM

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

ICONSPORT_271163_0329
OL

L'OL perd un atout majeur en Europa League

Fil Info

13:20
L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines
13:00
Le PSG fonce sur un prodige espagnol à 100 millions d'euros
12:40
OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille
12:20
L'OL perd un atout majeur en Europa League
11:30
« Les joueurs ont lâché Adi Hütter » : Crise à Monaco
11:14
Le PSG revient à Marseille, le groupe révélé
11:00
3 buts en Ligue 1, Chelsea signe un gros chèque à Rennes
10:40
Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !
10:20
L'OM a recruté le nouveau Lacazette

Derniers commentaires

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Je prefere regarder un match de foot que la remise du ballon d'or que je ne regarderais pas.

L'OL perd un atout majeur en Europa League

"va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise ... " la solution est toute faite .. morton tessman sulc au milieu

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

À leur place, je ne me présente pas. 3 points perdus sur tapis vert ne devraient pas leur faire mal.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tourne, vire, il n'y a rien a faire, un lyonnais qu'il soit soi-disant journaliste ou simple lyonnix, ca restera toujours une grosse merde !

TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'IA qui donne la compos maintenant. Foot01 ne rédige plus rien, comme ça plus de stagiaire à payer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading