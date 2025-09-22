OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

La Ligue de Football Professionnel a fixé à ce lundi soir 20 heures la programmation du match OM-PSG qui devait se jouer dimanche soir. Pour Vincent Duluc, ce choix, purement réglementaire, fait honte au football français puisque au même moment aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or.

, Vincent Duluc estime qu'une fois de plus, le football français se ridiculise aux yeux de la planète football. Personne ne peut le contester, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris une bonne décision en décidant d'imposer le report du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain . La météo avait tout prévu, et il aurait été impossible de jouer cette rencontre compte tenu des tonnes d'eau qui sont tombées sur la région marseillaise. Du côté de la LFP, où Vincent Labrune est dans le collimateur de l'OM, on s'est donc appuyé sur le règlement en décalant ce choc à lundi soir, 20 heures. Pas de chance, au même moment aura lieu à Paris la remise du Ballon d'Or, une cérémonie programmée depuis des mois et qui pourrait couronner des joueurs et l'entraîneur du PSG . Dans L'Equipe Vincent Duluc estime qu'une fois de plus, le football français se ridiculise aux yeux de la planète football.

OM-PSG pendant le Ballon d'Or, il est scandalisé

Dans un long éditorial, le très célèbre journaliste du quotidien sportif, qui ne peut pas être soupçonné d'être fan du PSG et de ses dirigeants, dit tout le mal qu'il pense de cette décision de la Ligue de Football Professionnel. « La LFP est prête à assumer que la Ligue 1 abrite un Ballon d'Or et qu'elle ne lui permette pas d'assister à son couronnement, s'il s'agissait d'Achraf Hakimi, et aurait pris la même décision, donc, si Ousmane Dembélé, le grand favori, n'avait pas été blessé : tout, dans cette affaire, est à courte vue et à rebours de l'intérêt du football français sur la scène internationale (...) Que ce club joue exactement à la même heure, puisque la LFP, obnubilée par le développement de Ligue 1+, n'a pas été assez forte, collectivement, pour faire passer l'intérêt général et le bon sens avant son règlement, envoie aux grands clubs européens le message d'un football français incapable de s'organiser pour ne pas empiler dans la même soirée deux événements majeurs de son automne. C'est une infinie faute de goût », constate Vincent Duluc.

En Espagne, on rigole de la décision française

Il est vrai que le Ballon d'Or a été créé en 1956 par France Football, qui appartient à L'Equipe, et que même si désormais ce trophée a perdu de sa superbe, pendant des décennies, c'était un événement colossal pour le football. Visiblement, en 2025, ce n'est plus le cas, on espère seulement que l'affiche OM-PSG tiendra ses promesses sinon la LFP risque de regretter son choix. Ce qui est certain, c'est que ce lundi, en Espagne, tout le monde rigole du choix fait par les autorités françaises de mettre face à face l'affiche vedette de la Ligue 1 et le Ballon d'Or.