L'OL et l'OM prennent une clim pour Abdelli

L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se disputent Himad Abdelli au mercato hivernal. Le suspense est total concernant la future destination du milieu algérien. A moins qu'il ne dribble tout le monde et reste à Angers.

Leader technique d'un épatant SCO Angers, Himad Abdelli a été l'un des hommes forts de la première partie de la saison en Ligue 1. Actuellement à la CAN avec l'Algérie, le milieu de terrain a pourtant le regard tourné vers la France en ce moment. En effet, son avenir se joue dans les prochains jours. L' Olympique Lyonnais a craqué pour lui et veut le transférer au plus vite pour étoffer son effectif. Néanmoins, l' Olympique de Marseille est aussi sur les rangs depuis plusieurs semaines et n'a pas dit son dernier mot.

Abdelli fidèle à Angers jusqu'au bout

Les deux projets sont séduisants pour le joueur de 26 ans. Dans le Rhône comme sur la Canebière, il a l'assurance de jouer l'Europe en 2026. Reste à convaincre Angers, 10e mais toujours concerné par la lutte pour le maintien. Le SCO ne veut pas lâcher un cadre aussi important que l'Algérien. C'est d'autant plus le cas qu'un transfert ne rapporterait presque rien puisque le joueur arrive en fin de contrat l'été prochain. Où sera Abdelli à l'issue du mercato hivernal ? Interrogés dans un sondage sur un précédent article publié par Foot01.com , vous pensez que le milieu de terrain... ne bougera pas !

Sur plus de 1900 votants, 39% estiment qu'il restera à Angers. 32% le voient aller à Lyon et 25% aller à Marseille. Seulement 4% des internautes imaginent le joueur algérien partir dans une autre formation (Rennes est par exemple intéressé selon certaines rumeurs). Un choix loin d'être étonnant car le président angevin tient à son joueur phare et que ce dernier prendrait un vrai risque à partir. Abdelli vise le Mondial 2026 avec l'Algérie et les deux Olympiques ne lui garantissent pas une place de titulaire à court terme contrairement au SCO.