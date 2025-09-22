ICONSPORT_254193_0071
Orange Vélodrome

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

OM22 sept. , 12:40
parCorentin Facy
Un édito publié par Vincent Duluc dans les colonnes de L’Equipe a provoqué un gros scandale à Marseille après le report du match face au PSG ce lundi à 20 heures, en pleine cérémonie du Ballon d’Or.
La décision a été prise ce dimanche aux alentours de 14 heures. Initialement prévu dimanche à 20h45, le choc de la 5e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se disputera finalement ce lundi à 20 heures… soir de remise du Ballon d’Or, pour lequel Ousmane Dembélé est le grand favori. Dans un édito publié ce jour dans L’Equipe, Vincent Duluc a joué la carte de la provocation vis-à-vis des supporters olympiens. « Les seuls que l’on comprenne vraiment, dans l’affaire et la polémique naissante, sont les supporters de l’OM qui cherchaient désespérément un moyen d’échapper au couronnement douloureux de leurs rivaux historiques, et sont ravis de ce dérivatif qui leur donne l’occasion de troubler doublement la fête » a publié notre confrère.
Un passage qui a provoqué un énorme scandale à Marseille et qui n’a pas échappé au Phocéen. Le média spécialisé dans l’actualité de l’OM a réagi aux propos de Vincent Duluc par l’intermédiaire de son journaliste vedette Romain Canuti. « Voilà donc la lecture de Vincent Duluc : les Marseillais seraient contents parce qu’on leur offre une diversion pour oublier la gloire de leurs rivaux. Une phrase qui transpire le mépris social, doublé d’une méconnaissance totale du quotidien des supporters » se désole Romain Canuti avant de poursuivre avec une réponse très cash aux propos retranscris dans L’Equipe.

« Des dizaines de milliers de personnes avaient organisé leur week-end pour ce match. Transport, hôtels, vie familiale, planning professionnel… Tout a été chamboulé par un report décidé au dernier moment. Le lundi soir, à 20 heures, ce n’est pas un horaire neutre. Cela veut dire quitter son travail en catastrophe, poser un jour de congé, trouver une solution pour faire garder les enfants. Cela veut dire, pour beaucoup, renoncer à venir alors qu’ils avaient tout calé. Mais ça, bien sûr, Duluc n’en parle pas. Dans son monde, les Marseillais sont des silhouettes bruyantes sorties d’une barre HLM voisine, toujours disponibles pour hurler au Vélodrome. Il n’imagine pas que derrière chaque siège du stade, il y a une vie, une famille, un équilibre parfois précaire » publie Romain Canuti.
Le journaliste marseillais est tout simplement révolté par les propos tenus par Vincent Duluc dans le plus grand quotidien national de sport en France. Un édito du site pro-OM massivement partagé par les supporters olympiens sur les réseaux sociaux et qui creuse encore davantage le fossé entre L’Equipe et les supporters olympiens.
Derniers commentaires

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Tout à fait, moi le ballon d'or j'en ai rien à taper, je prefere regarder un match

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Je prefere regarder un match de foot que la remise du ballon d'or que je ne regarderais pas.

L'OL perd un atout majeur en Europa League

"va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise ... " la solution est toute faite .. morton tessman sulc au milieu

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

À leur place, je ne me présente pas. 3 points perdus sur tapis vert ne devraient pas leur faire mal.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tourne, vire, il n'y a rien a faire, un lyonnais qu'il soit soi-disant journaliste ou simple lyonnix, ca restera toujours une grosse merde !

