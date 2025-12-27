ICONSPORT_267315_0087
Noah Nartey - Brondby

OL : Noah Nartey à Lyon, la presse danoise confirme

OL27 déc. , 12:00
parClaude Dautel
0
Cité comme l'un des possibles renforts de l'OL, Noah Nartey pourrait quitter Bröndby au mois de janvier pour signer à Lyon. Un journaliste danois vient de le confirmer.
Révélé ces derniers jours, l'intérêt de Lyon pour Noah Nartey se confirme de jour en jour. L'Olympique Lyonnais apprécie le profil du milieu offensif danois, sous contrat jusqu'en 2027 avec Bröndby et L'Equipe a confirmé que le club de Michele Kang pourrait signer le joueur de 20 ans. Cela fait plusieurs mois que le staff lyonnais suit Nartey, mais l'heure du départ a probablement sonné. Interrogé sur la chaîne danoise TV 2, Mads Junker, ancien international danois et consultant pour ce média, explique qu'effectivement le départ de Noah Nartey est très probable durant le mercato d'hiver.

L'OL en pole position pour Nartey

A moins d'une semaine de l'ouverture de la fenêtre des transferts, tout indique que Bröndy ne refusera pas une offre pour Noah Nartey. C'est ce que confirme Madj Junker. « Le transfert le plus intéressant et évident pour Bröndby est celui de Noah Nartey. Je pense qu'il est réaliste pour des clubs de recruter Nartey cet hiver. Car Bröndby doit franchement se poser la question : vont-ils augmenter sa valeur avec la deuxième partie de saison à venir, ou doivent-ils encaisser l'argent dès maintenant si une bonne offre se présente ? », explique l'ancien joueur. Plus précisément, Madj Junker pense que le club danois acceptera une belle offre de Lyon ou d'un autre club.
Agé de 20 ans, Noah Nartey a joué avec toutes les sélections jeunes au Danemark, et si l'Olympique Lyonnais veut avoir les moyens de se l'offrir, c'est maintenant ou jamais. La valeur financière du milieu offensif de Bröndy ne cesse d'augmenter, et a désormais atteint 8 millions d'euros. Alors qu'il n'a plus qu'un an et demi de contrat avec son club, Nartey sait que sa carrière passe dorénavant par un transfert vers un grand club, et l'OL en est un.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

Vitinha refuse de signer au Real Madrid

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
OL

L'OL et le Paris FC en guerre pour Disasi

ICONSPORT_275756_0235 (1)
PSG

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

571311549_1215360350626240_2502731393457478326_n
OM

L'OM vise une énorme surprise au Portugal

Fil Info

27 déc. , 13:30
Vitinha refuse de signer au Real Madrid
27 déc. , 13:00
L'OL et le Paris FC en guerre pour Disasi
27 déc. , 12:40
PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise
27 déc. , 12:20
L'OM vise une énorme surprise au Portugal
27 déc. , 11:40
L'OL et l'OM prennent une clim pour Abdelli
27 déc. , 11:20
OM : Mason Greenwood fait craquer Pierre Ménès
27 déc. , 11:00
Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus
27 déc. , 10:00
PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Et pourquoi pas Hakimi, Pacho, Mendes, Viti, Neves, Doué etc ????

L'OM vise une énorme surprise au Portugal

Le mec a le soulier d'or. Rajoutez Greenwood le ballon d'or virtuel. Secouez le tout et vous obtenez la meilleure équipe d'Europe.

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

l'OM n'a rien à y foutre. Ni L1, ni CdF au palmarès. Juste un sparring partner pour lancer la 2e partie de saison.

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Va a Liverpool dans un vrai club

L'OL et l'OM prennent une clim pour Abdelli

Prendre une prime en partant libre il serait bête de partir avant ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading