OL : Noah Nartey à Lyon, la presse danoise confirme

Cité comme l'un des possibles renforts de l'OL, Noah Nartey pourrait quitter Bröndby au mois de janvier pour signer à Lyon. Un journaliste danois vient de le confirmer.

L'Equipe a confirmé que Révélé ces derniers jours, l'intérêt de Lyon pour Noah Nartey se confirme de jour en jour. L'Olympique Lyonnais apprécie le profil du milieu offensif danois, sous contrat jusqu'en 2027 avec Bröndby eta confirmé que le club de Michele Kang pourrait signer le joueur de 20 ans . Cela fait plusieurs mois que le staff lyonnais suit Nartey, mais l'heure du départ a probablement sonné. Interrogé sur la chaîne danoise TV 2, Mads Junker, ancien international danois et consultant pour ce média, explique qu'effectivement le départ de Noah Nartey est très probable durant le mercato d'hiver.

L'OL en pole position pour Nartey

A moins d'une semaine de l'ouverture de la fenêtre des transferts, tout indique que Bröndy ne refusera pas une offre pour Noah Nartey. C'est ce que confirme Madj Junker. « Le transfert le plus intéressant et évident pour Bröndby est celui de Noah Nartey. Je pense qu'il est réaliste pour des clubs de recruter Nartey cet hiver. Car Bröndby doit franchement se poser la question : vont-ils augmenter sa valeur avec la deuxième partie de saison à venir, ou doivent-ils encaisser l'argent dès maintenant si une bonne offre se présente ? », explique l'ancien joueur. Plus précisément, Madj Junker pense que le club danois acceptera une belle offre de Lyon ou d'un autre club.

Agé de 20 ans, Noah Nartey a joué avec toutes les sélections jeunes au Danemark, et si l'Olympique Lyonnais veut avoir les moyens de se l'offrir, c'est maintenant ou jamais. La valeur financière du milieu offensif de Bröndy ne cesse d'augmenter, et a désormais atteint 8 millions d'euros. Alors qu'il n'a plus qu'un an et demi de contrat avec son club, Nartey sait que sa carrière passe dorénavant par un transfert vers un grand club, et l'OL en est un.