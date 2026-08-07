OM : Paixao s'en va, McCourt lui montre la sortie

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, l'attaque de l'OM s'apprête à perdre un élément décisif. Igor Paixao est en effet en passe de quitter le club phocéen après seulement une saison en Ligue 1.

L'Equipe, ce sujet n'est plus du tout tabou au sein même de l'effectif marseillais. La famille de Paixao a beau se plaire en Provence et le faire savoir, ce genre d'argument n'aura aucun poids dans la décision que l'Olympique de Marseille a prise concernant la présence de l'attaquant brésilien cette saison. Joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, et doté d'un salaire confortable de 4,5 millions d'euros, Igor Paixao n'écrira probablement pas une saison 2 de sa carrière à Marseille. Au moment où B runo Genesio semble lui préférer Amine Gouiri , le footballeur brésilien de 26 ans a bien compris que ses dirigeants attendaient la bonne offre pour le vendre. Et à en croire, ce sujet n'est plus du tout tabou au sein même de l'effectif marseillais.

Paixao sait la vérité

Le quotidien sportif évoque la situation de l'attaquant brésilien, et affirme que l'Olympique de Marseille a déjà des offres. « Dans le vestiaire, à Zeist, un autre joueur se fait traquer par les copains sur le thème du départ : Igor Paixao. Suivi en Premier League, mais aussi par des formations du Golfe, le Brésilien de 26 ans pourrait lui aussi faire ses valises selon plusieurs sources », annoncent Loïc Tanzi et Mathieu Grégoire. Il est vrai que le joueur brésilien a été l'un des rares à faire des prestations convenables la saison passée et que sa valeur marchande n'a pas baissé. De plus, depuis le début de la préparation estivale, Igor Paixao a montré qu'il était en jambes, et qu'il était bien parti pour enchaîner.