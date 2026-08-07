OM : Paixao s'en va, McCourt lui montre la sortie

OM : Paixao s'en va, McCourt lui montre la sortie

OM07 août , 8:00
parClaude Dautel
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Après Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, l'attaque de l'OM s'apprête à perdre un élément décisif. Igor Paixao est en effet en passe de quitter le club phocéen après seulement une saison en Ligue 1.
La famille de Paixao a beau se plaire en Provence et le faire savoir, ce genre d'argument n'aura aucun poids dans la décision que l'Olympique de Marseille a prise concernant la présence de l'attaquant brésilien cette saison. Joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, et doté d'un salaire confortable de 4,5 millions d'euros, Igor Paixao n'écrira probablement pas une saison 2 de sa carrière à Marseille. Au moment où Bruno Genesio semble lui préférer Amine Gouiri, le footballeur brésilien de 26 ans a bien compris que ses dirigeants attendaient la bonne offre pour le vendre. Et à en croire L'Equipe, ce sujet n'est plus du tout tabou au sein même de l'effectif marseillais.

Paixao sait la vérité

Le quotidien sportif évoque la situation de l'attaquant brésilien, et affirme que l'Olympique de Marseille a déjà des offres. « Dans le vestiaire, à Zeist, un autre joueur se fait traquer par les copains sur le thème du départ : Igor Paixao. Suivi en Premier League, mais aussi par des formations du Golfe, le Brésilien de 26 ans pourrait lui aussi faire ses valises selon plusieurs sources », annoncent Loïc Tanzi et Mathieu Grégoire. Il est vrai que le joueur brésilien a été l'un des rares à faire des prestations convenables la saison passée et que sa valeur marchande n'a pas baissé. De plus, depuis le début de la préparation estivale, Igor Paixao a montré qu'il était en jambes, et qu'il était bien parti pour enchaîner.

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L'idée de voir partir Paixao fait évidemment du bruit au sein de la communauté des supporters de l'OM, lesquels espéraient que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n'aient pas à sacrifier un tel talent. Mais pour les dirigeants du club phocéen, ce mercato estival 2026 est l'occasion de remettre les compteurs à zéro sur le plan financier, quitte à faire des choix sportifs douloureux. La vente du joueur brésilien, pour au moins 35 millions d'euros, en fera partie, mais Marseille n'a pas le choix. Car, en même temps qu'Igor Paixao, l'OM va également voir partir Facundo Medina et Geronimo Rulli, ce qui va moins traumatiser les fans.
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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

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Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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