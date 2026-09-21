PSG : Dembélé s'expose à une lourde sanction

Le PSG a pris le meilleur sur l'OM ce dimanche soir lors du Classique au Stade Vélodrome. Mais la performance d'Ousmane Dembélé est loin de faire l'unanimité.

Le Paris Saint-Germain a logiquement battu l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 et se rapproche des places de tête. Les hommes de Luis Enrique ont dominé la rencontre, sans toutefois parvenir à se montrer suffisamment efficaces pour corser l'addition. Ousmane Dembélé y est pour quelque chose, lui qui sera passé à côté de son rendez-vous dans la cité phocéenne. De quoi interroger certains observateurs, qui attendaient bien mieux du Ballon d'Or. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

La place de Dembélé en Bleus en danger ?

Lors d'une apparition sur le plateau de Winamax TV, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant la prestation du Parisien : « Il était bien revenu, mais Dembélé ce soir, c'est cataclysmique. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. Sur le rendu, les choix et les décisions... La perte de balle sur le but de Gomes, on a eu le mauvais Dembélé.

Et ça m'emmerde parce que c'est un baromètre. C'était important pour lui. (...) Le problème avec Ousmane, c'est qu'il a de gros décalages techniques entre ses performances. Ce n'est pas possible à son niveau. Sur ses premières prises de balle, on sait quel va être son match. (...) Si on a ce Dembélé avec la France, ça va être compliqué de défendre son rôle de numéro 9 sous Zidane. »

Ousmane Dembélé va désormais se rendre à Clairefontaine pour rejoindre l'équipe de France. Zinédine Zidane suivra de près ses prochaines performances, alors que ce premier rassemblement sous l'ère Zidane sera plus que jamais important pour le statut de certains joueurs. D'autant que Dembélé devrait être aligné au poste de numéro 9. À lui désormais de montrer un autre visage sous le maillot des Bleus et de répondre aux attentes de son nouveau sélectionneur.