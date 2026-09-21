Dembele

PSG : Dembélé s'expose à une lourde sanction

PSG21 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a pris le meilleur sur l'OM ce dimanche soir lors du Classique au Stade Vélodrome. Mais la performance d'Ousmane Dembélé est loin de faire l'unanimité.
Le Paris Saint-Germain a logiquement battu l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 et se rapproche des places de tête. Les hommes de Luis Enrique ont dominé la rencontre, sans toutefois parvenir à se montrer suffisamment efficaces pour corser l'addition. Ousmane Dembélé y est pour quelque chose, lui qui sera passé à côté de son rendez-vous dans la cité phocéenne. De quoi interroger certains observateurs, qui attendaient bien mieux du Ballon d'Or. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

La place de Dembélé en Bleus en danger ?

Lors d'une apparition sur le plateau de Winamax TV, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant la prestation du Parisien : « Il était bien revenu, mais Dembélé ce soir, c'est cataclysmique. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. Sur le rendu, les choix et les décisions... La perte de balle sur le but de Gomes, on a eu le mauvais Dembélé.
Et ça m'emmerde parce que c'est un baromètre. C'était important pour lui. (...) Le problème avec Ousmane, c'est qu'il a de gros décalages techniques entre ses performances. Ce n'est pas possible à son niveau. Sur ses premières prises de balle, on sait quel va être son match. (...) Si on a ce Dembélé avec la France, ça va être compliqué de défendre son rôle de numéro 9 sous Zidane. »

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Ousmane Dembélé va désormais se rendre à Clairefontaine pour rejoindre l'équipe de France. Zinédine Zidane suivra de près ses prochaines performances, alors que ce premier rassemblement sous l'ère Zidane sera plus que jamais important pour le statut de certains joueurs. D'autant que Dembélé devrait être aligné au poste de numéro 9. À lui désormais de montrer un autre visage sous le maillot des Bleus et de répondre aux attentes de son nouveau sélectionneur.
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Derniers commentaires

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oh le grand marseillais qui se rabaisse à répondre à une petite troll, quel honneur !

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Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle

Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

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@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

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ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

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