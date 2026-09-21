OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Le match entre l’OL et Rennes a été interrompu une dizaine de minutes, samedi soir en fin de première mi-temps, en raison de banderoles et de chants insultants dans les travées du Groupama Stadium.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne ont notamment été ciblés par le public lyonnais, ce qui a fortement déplu au délégué de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Alors que les Gones menaient 2-0 à ce moment, le match a même été interrompu près de dix minutes et les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires. Une scène inhabituelle et qui a fait passer quelques sueurs froides à Paulo Fonseca ou encore à Corentin Tolisso.

Govou veut que la règle soit la même partout

Les deux hommes, redoutant une défaite sur tapis vert, ont été au pied de la tribune lyonnaise pour demander aux supporters de cesser les chants insultants et de masquer les banderoles qui posaient problème. Dans sa chronique pour Le Progrès, Sidney Govou a bien sûr condamné les faits. Néanmoins, l’ex-attaquant de l’OL constate que la règle de l’interruption des matchs n’est pas appliquée de la même façon partout et que Lyon fait peut-être l’objet d’un focus de la part de la LFP sur ce point.

« Sur le sujet de l’interruption du jeu en première période , si un règlement interdit ce genre de banderole, pas de problème. Mais il va falloir l’appliquer partout. Je n’ai pas vérifié si cela avait aussi engendré des arrêts par le délégué ailleurs en L1, ou des sanctions, mais il faut d’abord que cette mesure soit uniforme » a analysé l’ancien buteur de l’OL et de l’équipe de France. On ne pourra en tout cas pas reprocher à Sidney Govou de ne pas être impartial puisque celui qui intervient par ailleurs dans le Canal Football Club a condamné avec beaucoup de fermeté le racisme qui sévit dans certaines tribunes du Groupama Stadium.

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Des propos de la part de Sidney Govou qui interviennent après que des gestes d'un autre siècle aient de nouveau été vus au Groupama Stadium lors du match face au Stade Rennais.