Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Liga21 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche en Liga, le Real Madrid a perdu le derby face à l'Atlético. Le club merengue déplore un arbitrage à charge.
Le Real Madrid est déjà distancé en Liga. La faute à une nouvelle défaite en championnat, cette fois-ci dans le derby face à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros auront mis les ingrédients qu'il fallait pour prendre le meilleur sur un Real Madrid trop friable défensivement. Le tournant du match aura eu lieu en début de seconde période, avec un penalty et un carton rouge donné à Dean Huijsen. Une décision ubuesque pour le Real Madrid, qui déplore un arbitrage toujours en sa défaveur. Les commentateurs de la chaîne du club ont d'ailleurs exprimé leur souhait de quitter le championnat espagnol...

Le Real Madrid est écoeuré 

Real Madrid TV n'a pas hésité à s'en prendre à l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias. Deux cartons rouges auraient notamment été oubliés, selon le média, pour un tacle de Cuti Romero sur Jude Bellingham et une semelle de Kang-in Lee sur Federico Valverde, qui a laissé le joueur uruguayen blessé. La chaîne du club a donc indiqué sans sourciller :
« On ne sait pas ce qui se serait passé si l’Atlético avait été réduit à neuf. C’est tout simplement écœurant. Ça donne envie de se lever et de quitter la Liga. Avant, ils essayaient de le dissimuler, mais plus maintenant. Il y a quelques semaines, Ortiz Arias faisait le copain avec les joueurs du Barça, et voilà ce qui arrive aujourd’hui.
Ce qui se passe cette saison, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il ne manque plus qu’une circulaire autorisant les adversaires du Real Madrid à se présenter avec un revolver. Il y a deux poids, deux mesures avec le Real Madrid ».

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José Mourinho s'est également plaint de l'arbitrage envers le Real Madrid à la fin du derby. Toujours est-il que le bilan est insuffisant pour son équipe, aussi bien dans le jeu qu'au classement. Le Barça, leader de Liga, compte déjà six points d'avance sur son rival madrilène. Reste désormais au Real Madrid à réagir rapidement pour ne pas laisser davantage filer le FC Barcelone en tête du championnat.
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Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

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Belle recrue ce f torres !!!

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On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

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Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

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tout ca pour une banderole..laissez le foot tel qui l'est,arretez de vous l'aseptiser c'est d'un ridicule!

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