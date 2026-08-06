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OM : Grégory Lorenzi offre 81 ME à Frank McCourt

OM06 août , 22:30
parAlexis Rose
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Plongé dans une énorme galère financière durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà réussi à récupérer plus de 80 millions d’euros. Un exploit signé Grégory Lorenzi.
Le club phocéen aurait bien voulu mener le même train de vie que sous l’ère Pablo Longoria, où l’argent sortait sans trop rentrer malgré de nombreux transferts dans les deux sens. Il faut dire que si Marseille veut continuer à passer la DNCG sans perte et sans que Frank McCourt ne réinjecte encore des dizaines de millions d’euros pour éviter la banqueroute, la nouvelle direction doit trouver une certaine forme de régulation. C’est donc avec la mission première de ramener de l’argent dans les caisses que Grégory Lorenzi a débuté son aventure de directeur sportif de l’OM. Et pour le moment, l’ancien dirigeant de Brest s’en sort plutôt bien, mieux que ses prédécesseurs, que ce soit Pablo Longoria ou Medhi Benatia.

Marseille va récupérer plus de 80 ME

En effet, entre les ventes réalisées ou à venir et les salaires économisés, l’OM va déjà récupérer 81 millions d’euros. Sur son compte X, @OManiaque a répertorié toutes les économies de l’OM. Si Marseille avait déjà empoché un beau pactole avec les départs de Traoré, Greenwood et Aubameyang, le club phocéen va aussi bien encaisser dans les jours à venir. Puisque Medina va partir pour 25 ME à Leverkusen et que Rulli va prendre la direction de Manchester City pour 3,5 ME, tout en sachant que les deux Argentins disposaient d’un salaire mensuel de 340 000 euros. Ces deux départs vont permettre à la direction olympienne de souffler un grand coup.

Lorenzi a réalisé un premier exploit à l’OM

Un sacré exploit signé Lorenzi, comme l’explique Emmanuel Trumer. « La vente Greenwood, la vente Medina, la vente Rulli, le départ Aubameyang, le départ Traoré. Greg Lorenzi est en train de faire un travail remarquable demandé par le propriétaire. Il faut le noter. Il sait tout faire. L’OM ne va pas être loin des 100 millions d’euros en rentrée d’argent », a lancé le journaliste sur son compte X.
Après avoir ramené beaucoup d’argent à Frank McCourt, le nouveau directeur sportif marseillais va désormais être très attendu au sujet des arrivées. Avec un budget peu élevé, Lorenzi devra réaliser de jolis coups à bas prix pour tenter de renforcer l’effectif de Bruno Genesio. La première venue d’importance pourrait d’ailleurs être celle du gardien polonais Marcin Bulka. Par la suite, l’ancien dirigeant brestois devra également recruter dans tous les secteurs du jeu pour que l’OM puisse réaliser une saison à la hauteur des attentes.

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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

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Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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