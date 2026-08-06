OM : Grégory Lorenzi offre 81 ME à Frank McCourt

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^
? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!
Si ça se fait à ce prix là, bravo!
Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^
C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^
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1⃣Hamed Junior Traoré : 4M€ + 2M€ prêt ✅ Salaire : 320 000€ 🫰 2⃣Greenwood : 24M€ ✅ Salaire : 450 000€ 🫰 3⃣Aubameyang : 1,5M€ ✅ Salaire : 350 000€ 🫰 4⃣Medina : 23M€+2M€ bonus ✅ Salaire : 340 000€🫰 5⃣Rulli : 3,5M€ ✅ Salaire : 340 000€🫰 🟰Total
Facundo Medina quitte l’OM pour 25 millions d’euros. La vente Greenwood, la vente Medina, la vente Rulli, le départ Aubameyang, le départ Traoré. Greg Lorenzi est en train de faire un travail remarquable demandé par le propriétaire. Il faut le noter. Il sait tout faire. L’OM