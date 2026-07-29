OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

L'entraîneur de l'OM l'a confié mardi en conférence de presse, il se réjouit d'avoir dans son effectif Igor Paixao et Amine Gouiri. Cependant, Bruno Genesio est conscient que rien n'est décidé concernant l'avenir des deux attaquants.

Il y a deux aspects quand vous êtes entraîneur, d’abord le sportif. Quand vous avez des bons joueurs, vous avez envie de les garder. Je serai très heureux de les avoir à ma disposition, notamment Igor Paixao et Amine Gouiri dans le secteur offensif », a confié Bruno Genesio. Mais La Provence le confirme ce mercredi, les deux joueurs ne sont pas au-dessus des règles qui régissent le mercato de l'OM cet été. Bruno Genesio savait qu'il n'échapperait pas à une question sur la situation de deux de ses attaquants alors que l'on va rapidement entamer la deuxième moitié du mercato . Et, en réponse à cette interrogation sur l'avenir marseillais d'Amine Gouiri et Igor Paixao, le nouvel entraîneur marseillais est resté très prudent. «», a confié Bruno Genesio. Maisle confirme ce mercredi, les deux joueurs ne sont pas au-dessus des règles qui régissent le mercato de l'OM cet été.

L'OM ne s'interdit rien au mercato

Comme le rappelle le quotidien marseillais, Amine Gouiri et Igor Paixao n'échappent pas à la décision prise au début du marché des transferts, à savoir que tout le monde est à vendre au sein de l'effectif de l'OM. Même si Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà été vendus, tout n'est pas réglé. Loin de la même. « Malgré l’évidence de l’intérêt de conserver les deux seuls attaquants de l’effectif qui ont le niveau pour être titulaires à l’OM, Gouiri et Paixao pourraient quitter le club en cas d’offres jugées intéressantes. Les deux disposent de revenus confortables et ne sont pas sûrs à 100% d’être retenus, la réduction drastique de la masse salariale étant l’obsession du clubs », préviennent nos confrères.

Pour l'instant, Bruno Genesio peut donc compter sur son duo offensif, mais La Provence ajoute que récemment un club qui va jouer la Ligue des champions aurait un intérêt très vif pour Amine Gouiri. Mais pour l'instant aucune offre formelle n'a été transmise à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.