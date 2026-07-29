OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

OM29 juil. , 9:20
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
L'entraîneur de l'OM l'a confié mardi en conférence de presse, il se réjouit d'avoir dans son effectif Igor Paixao et Amine Gouiri. Cependant, Bruno Genesio est conscient que rien n'est décidé concernant l'avenir des deux attaquants.
Bruno Genesio savait qu'il n'échapperait pas à une question sur la situation de deux de ses attaquants alors que l'on va rapidement entamer la deuxième moitié du mercato. Et, en réponse à cette interrogation sur l'avenir marseillais d'Amine Gouiri et Igor Paixao, le nouvel entraîneur marseillais est resté très prudent. « Il y a deux aspects quand vous êtes entraîneur, d’abord le sportif. Quand vous avez des bons joueurs, vous avez envie de les garder. Je serai très heureux de les avoir à ma disposition, notamment Igor Paixao et Amine Gouiri dans le secteur offensif », a confié Bruno Genesio. Mais La Provence le confirme ce mercredi, les deux joueurs ne sont pas au-dessus des règles qui régissent le mercato de l'OM cet été.

L'OM ne s'interdit rien au mercato

Comme le rappelle le quotidien marseillais, Amine Gouiri et Igor Paixao n'échappent pas à la décision prise au début du marché des transferts, à savoir que tout le monde est à vendre au sein de l'effectif de l'OM. Même si Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà été vendus, tout n'est pas réglé. Loin de la même. « Malgré l’évidence de l’intérêt de conserver les deux seuls attaquants de l’effectif qui ont le niveau pour être titulaires à l’OM, Gouiri et Paixao pourraient quitter le club en cas d’offres jugées intéressantes. Les deux disposent de revenus confortables et ne sont pas sûrs à 100% d’être retenus, la réduction drastique de la masse salariale étant l’obsession du clubs », préviennent nos confrères.
Pour l'instant, Bruno Genesio peut donc compter sur son duo offensif, mais La Provence ajoute que récemment un club qui va jouer la Ligue des champions aurait un intérêt très vif pour Amine Gouiri. Mais pour l'instant aucune offre formelle n'a été transmise à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Lire aussi

OM : Cette pépite brésilienne détournée de MarseilleOM : Cette pépite brésilienne détournée de Marseille
Un jackpot surprise tombe au mercato, l'OM est aux angesUn jackpot surprise tombe au mercato, l'OM est aux anges
Articles Recommandés
Nantes Une Formidable Nouvelle Pour Les Kita
FC Nantes

Nantes : Une formidable nouvelle pour les Kita

La Ligue 1 De Retour Sur Canal Ca Semble Evident
TV

La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident

Asse 30me Ou Pas Stassin Doit Partir Au Nom De La Patrie
ASSE

ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie

Lol Supplie La Dncg Et Ca Marche
OL

L’OL supplie la DNCG, et ça marche

Fil Info

29 juil. , 10:00
Nantes : Une formidable nouvelle pour les Kita
29 juil. , 9:40
La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident
29 juil. , 9:00
ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie
29 juil. , 8:40
L’OL supplie la DNCG, et ça marche
29 juil. , 8:20
Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG
29 juil. , 8:00
L'OM tente un coup génial pour remplacer Rulli
29 juil. , 7:00
TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
28 juil. , 23:00
Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane
28 juil. , 22:30
Le PSG fait une erreur à 120 ME

Derniers commentaires

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres

OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

haha la Provence. ce journal anti OM

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading