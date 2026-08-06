Rulli s'en va, l'OM fonce sur Marcin Bulka

Dans l’obligation de vendre avant de recruter, l'Olympique de Marseille va bientôt faire une double opération avec la vente de Geronimo Rulli à Manchester City et l’arrivée de son successeur, qui pourrait être Marcin Bulka.

« déjà transmis une offre de prêt à Neom SC » pour tenter de recruter le portier de 26 ans. Un ancien gardien du Paris Saint-Germain pour garder la cage de l’ OM la saison prochaine ? Cela en prend en tout cas le chemin. Puisque le club phocéen s’intéresse de près à Marcin Bulka. Passé entre 2019 et 2022 par le PSG, club où il n’a disputé que deux matchs derrière le titulaire Keylor Navas, le gardien polonais se retrouve effectivement dans le viseur de Marseille durant ce marché des transferts. D’après les dernières informations du journal L’Equipe , l’OM a mêmepour tenter de recruter le portier de 26 ans.

Parti en Arabie Saoudite après avoir réussi de belles saisons sous le maillot de l’OGC Nice, l’ancien gardien parisien semble emballé à l’idée de revenir jouer en Ligue 1. D’autant plus qu’il pourrait revenir avec un statut de titulaire assuré, sachant que Marseille va perdre son numéro un dans les heures à venir.

Marcin Bulka, remplaçant de Rulli à Marseille ?

En proie à de grosses difficultés financières durant cet été, le club phocéen est dans l’obligation de vendre ses cadres pour faire rentrer de l’argent mais aussi pour alléger sa masse salariale. Suite aux départs de Greenwood ou Aubameyang, l’OM s'apprête à vendre Facundo Medina à Leverkusen, et Geronimo Rulli devrait prendre la roue.

Ce jeudi, Marseille a effectivement trouvé un accord de principe pour le transfert de son gardien argentin avec Manchester City. Attendu en Angleterre d’ici samedi, celui qui n’avait plus qu’une seule année de contrat va rapporter 3,5 millions d’euros à l’OM. De l’argent qui sera donc redépensé en partie pour faire venir son remplaçant, qui sera probablement Marcin Bulka.