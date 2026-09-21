Deux recrues à l'OM, la DNCG prête à accepter

Incapable de recruter le moindre joueur cet été, l’OM pourrait bénéficier d’un assouplissement de la part de la DNCG pour faire venir des joueurs libres. Mais tout dépend du propriétaire Frank McCourt.

L’été dernier, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a présenté un plan d’austérité très strict à la DNCG. C’est la raison pour laquelle le club phocéen n’a pas été en mesure de recruter le moindre joueur, malgré les départs de joueurs aux salaires importants comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Facundo Medina et Geronimo Rulli. La déception a été énorme pour Bruno Genesio, qui savait qu’il allait perdre des titulaires mais qui pensait au moins pouvoir faire venir des joueurs à bas coût.

Cela n’a pas été le cas, mais rien n’est définitif selon le compte spécialisé Le Petit OM. Sur X, ce dernier a fait savoir qu’un assouplissement des contraintes de la DNCG est possible. Tout dépend en revanche de Frank McCourt. « Je suis McCourt, je profite de la trêve pour présenter le plan d'efforts à la DCNG et donner un peu d'air à Génésio avec une ou deux recrues libres, ou à minima la possibilité en décembre d'avoir la garantie de pouvoir recruter en cas de ventes. Ca serait managérialement censé » a publié sur X le compte insider, en général bien informé sur les coulisses du club phocéen, et qui pense que ce scénario est envisageable dans les jours à venir.

Il serait effectivement important pour l’OM de profiter de cette longue trêve internationale de trois semaines pour tenter de renforcer l’effectif et ainsi envoyer un signal fort aux supporters mais surtout à Bruno Genesio. Après la défaite contre le PSG dimanche soir au Vélodrome, l’ancien entraîneur du Stade Rennais n’a pas caché qu’il allait devoir s’entretenir avec sa direction pour connaître les intentions du club dans le futur. Car en signant à Marseille cet été, le coach de 59 ans ne s’attendait clairement pas à vivre une situation aussi difficile.