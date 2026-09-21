Deux recrues à l'OM, la DNCG prête à accepter

Deux recrues à l'OM, la DNCG prête à accepter

OM21 sept. , 12:00
parCorentin Facy
8
Ajouter comme source préférée sur Google
Incapable de recruter le moindre joueur cet été, l’OM pourrait bénéficier d’un assouplissement de la part de la DNCG pour faire venir des joueurs libres. Mais tout dépend du propriétaire Frank McCourt.
L’été dernier, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a présenté un plan d’austérité très strict à la DNCG. C’est la raison pour laquelle le club phocéen n’a pas été en mesure de recruter le moindre joueur, malgré les départs de joueurs aux salaires importants comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Facundo Medina et Geronimo Rulli. La déception a été énorme pour Bruno Genesio, qui savait qu’il allait perdre des titulaires mais qui pensait au moins pouvoir faire venir des joueurs à bas coût.
Cela n’a pas été le cas, mais rien n’est définitif selon le compte spécialisé Le Petit OM. Sur X, ce dernier a fait savoir qu’un assouplissement des contraintes de la DNCG est possible. Tout dépend en revanche de Frank McCourt. « Je suis McCourt, je profite de la trêve pour présenter le plan d'efforts à la DCNG et donner un peu d'air à Génésio avec une ou deux recrues libres, ou à minima la possibilité en décembre d'avoir la garantie de pouvoir recruter en cas de ventes. Ca serait managérialement censé » a publié sur X le compte insider, en général bien informé sur les coulisses du club phocéen, et qui pense que ce scénario est envisageable dans les jours à venir.

Lire aussi

OM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfleOM-PSG : Marseille privé d'un penalty évident, la polémique enfle
OM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirmeOM : Démission envisagée, Bruno Genesio confirme
Il serait effectivement important pour l’OM de profiter de cette longue trêve internationale de trois semaines pour tenter de renforcer l’effectif et ainsi envoyer un signal fort aux supporters mais surtout à Bruno Genesio. Après la défaite contre le PSG dimanche soir au Vélodrome, l’ancien entraîneur du Stade Rennais n’a pas caché qu’il allait devoir s’entretenir avec sa direction pour connaître les intentions du club dans le futur. Car en signant à Marseille cet été, le coach de 59 ans ne s’attendait clairement pas à vivre une situation aussi difficile.
Articles Recommandés
Dembele Se Fache Mbappe Est Mort De Rire
Kylian Mbappé

Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire

Psg Ces Deux Parisiens Font Trembler Pierre Menes
PSG

PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès

Om La Ligue 2 Se Rapproche Vincent Duluc Charge Medhi Benatia
OM

OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia

Ol Fonseca Fait Un Immense Cadeau A Ses Joueurs
OL

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

Fil Info

21 sept. , 16:00
Dembélé se fâche, Mbappé est mort de rire
21 sept. , 15:30
PSG : Ces deux Parisiens font trembler Pierre Ménès
21 sept. , 15:00
OM : La Ligue 2 se rapproche, Vincent Duluc charge Medhi Benatia
21 sept. , 14:30
OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs
21 sept. , 14:00
Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher
21 sept. , 13:56
EdF : Zaïre-Emery forfait, un autre Parisien le remplace
21 sept. , 13:30
Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé
21 sept. , 13:00
EdF : Samba et Chevalier humiliés, Barthez frappe fort
21 sept. , 12:40
Koundé au PSG, le Barça perd la bataille

Derniers commentaires

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .

PSG : Le bourreau de l’OM avoue avoir tremblé

Belle recrue ce f torres !!!

OL : Fonseca fait un immense cadeau à ses joueurs

On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading