Deux recrues à l'OM, la DNCG prête à accepter

Letextier, Tuprin, meilleurs arbitres français.... ça fait peur. Par chance Frappart est partie
Pourtant il a mis un paquet de sous ...le problème c est plus Longoria benatia...je pense .. 700 bar quand meme .
Belle recrue ce f torres !!!
On peut tres bien faire de mauvais choix et d'autres bons .. J'ai tjs dis qu'il preparait bien ses mecs qu'il avait un bon plan de jeu tactique meme si ses compos sont parfois compliquées a comprendre .. son vrai probleme c'est quand le match ne va pas dans son sens .. les changements sont identiques quand tout va bien et quand tout va mal et sa lecture de match est mauvaise .. ca n'enleve pas son merite dans certaines situation et les resulats catastrophique dans d'autres situations ... La vie n'est pas soit toute noir ou toute blanche mon petit sergio ...
Doug, je ne vois pas comment arrêter un match pour des chants avant et après le match. Tu arrêtes un match sur des chants pendant le match... Si pendant le match il n'y a pas de chants, il n'y aura aucune raison d’arrêter le match à Paris.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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⏱️ 90+7’ | #OMPSG 1️⃣-2️⃣ ⏯️ Fin du match, nos Olympiens s’inclinent face à Paris. 🗓️ Prochaine rencontre, le 11/10 face à Troyes après la trêve internationale.