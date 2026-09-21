EdF : Zidane sera beaucoup mieux protégé que Deschamps

EdF : Zidane sera beaucoup mieux protégé que Deschamps

Equipe de France21 sept. , 10:30
parAlexis Rose
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Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane va avoir droit à un service de sécurité renforcé par rapport à Didier Deschamps.
Nommé après la Coupe du Monde 2026, Zinédine Zidane a officiellement débuté sa nouvelle carrière de sélectionneur vendredi dernier lors de l’annonce de sa première liste de joueurs qui vont l’accompagner lors de ses premiers matchs. Entre fin septembre et début octobre, la France de Zizou va disputer quatre matchs en deux semaines, contre la Turquie le 25 septembre, la Belgique le 28 et le 5 octobre, mais aussi l’Italie le 2 octobre. Pour sa première période internationale à la tête des Bleus, Zidane n’aura aucun souci à se faire au niveau de sa sécurité. Puisque ce dimanche soir, L’Equipe annonce que Zizou « va bénéficier d'un service de sécurité spécifique, différent de son prédécesseur et inédit chez les Bleus ».

Deux personnes juste pour protéger Zidane

Pour affronter la Zidane-mania qu’il va avoir droit lors de chacun de ses déplacements au cours de ses quatre années de mandat, le Ballon d’Or 1998 disposera d’une garde rapprochée plus renforcée que celle de Didier Deschamps. En effet, Zizou aura droit à un garde du corps personnel plus un agent de sécurité spécialement dédié, dévoilé dans son staff le mois dernier. Comme Kylian Mbappé lors de la dernière Coupe du Monde, Zidane sait qu’il va devoir gérer une certaine folie autour de lui. Mais depuis qu’il a permis à la France de remporter sa première Coupe du Monde en 1998, l’ancien coach du Real Madrid est habitué à cela, lui qui a toujours dû limiter ou prévoir en avance tous ses déplacements. Malgré tout, « en interne, on ne veut pas céder à une quelconque forme de paranoïa » et l’aventure de Zidane à la tête des Bleus devrait se passer sans encombre avec un tel dispositif de sécurité.

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Les dirigeants (Richard et Lorenzi) sont contraints par une réalité financière qui s'impose a eux. Richard a négocié avec la Cepac en doublant la redevance du nom du stade vs orange. Le contrat adidas négocie avant lui va rapporter 2 fois plus et il tente de l'avancer d'un an. Lorenzi n'a eu aucune marge pour faire signer un joueur, juste le droit de vendre. McCourt, il a injecte 700m€, alors oui on peut dire qu'il porte une responsabilité avec le choix de Longoria, mais il a toujours soutenu le club en injectant pour combler les pertes. Là il dit stop, mais qui peut lui en vouloir? Qui peut croire qu'il est un puits sans fond? Vous voulez qu'il vende? Ok, mais c'est normal qu'il le fasse pour essayer de limiter la casse donc en rétablissant l'équilibre. Faut pas être ingrat, il a aussi permis de rêver avec par exemple la finale uefa 2018

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Traboule... Qui à dit ça , hormis toi ? Tu est une petite troll en fait

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@Paris N'importe quoi... La var aurait dû intervenir point barre ! Peut importe la décision... Grossière erreur encore une fois

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ouais enfin faur relatiiser aussi hein. on a rencontré Stras Monaco Psg Paris ( qui sera Europeen) Rennes. Besiktas.... y a plus simple comme matchs ! la pause va faire du bien, et il faudra engrenger sur les prochains matchs.

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Et c'est que le début... d'autres vont suivre

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