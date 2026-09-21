EdF : Zidane sera beaucoup mieux protégé que Deschamps

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane va avoir droit à un service de sécurité renforcé par rapport à Didier Deschamps.

« va bénéficier d'un service de sécurité spécifique, différent de son prédécesseur et inédit chez les Bleus ». Nommé après la Coupe du Monde 2026, Zinédine Zidane a officiellement débuté sa nouvelle carrière de sélectionneur vendredi dernier lors de l’annonce de sa première liste de joueurs qui vont l’accompagner lors de ses premiers matchs. Entre fin septembre et début octobre, la France de Zizou va disputer quatre matchs en deux semaines, contre la Turquie le 25 septembre, la Belgique le 28 et le 5 octobre, mais aussi l’Italie le 2 octobre. Pour sa première période internationale à la tête des Bleus, Zidane n’aura aucun souci à se faire au niveau de sa sécurité. Puisque ce dimanche soir, L’Equipe annonce que Zizou

Deux personnes juste pour protéger Zidane

Pour affronter la Zidane-mania qu’il va avoir droit lors de chacun de ses déplacements au cours de ses quatre années de mandat, le Ballon d’Or 1998 disposera d’une garde rapprochée plus renforcée que celle de Didier Deschamps. En effet, Zizou aura droit à un garde du corps personnel plus un agent de sécurité spécialement dédié, dévoilé dans son staff le mois dernier. Comme Kylian Mbappé lors de la dernière Coupe du Monde, Zidane sait qu’il va devoir gérer une certaine folie autour de lui. Mais depuis qu’il a permis à la France de remporter sa première Coupe du Monde en 1998, l’ancien coach du Real Madrid est habitué à cela, lui qui a toujours dû limiter ou prévoir en avance tous ses déplacements. Malgré tout, « en interne, on ne veut pas céder à une quelconque forme de paranoïa » et l’aventure de Zidane à la tête des Bleus devrait se passer sans encombre avec un tel dispositif de sécurité.