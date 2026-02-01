ICONSPORT_282660_0333

OM : O'Riley prend la porte, le grand ménage continue

OM01 févr. , 13:20
parCorentin Facy
Les derniers jours du mercato ressemblent à un grand ménage à l’OM. Après avoir trouvé un accord avec Wolverhampton pour Angel Gomes, le club phocéen pourrait se séparer d’Arthur Vermeeren et de Matt O’Riley.
Fidèle à sa réputation, l’Olympique de Marseille se montre très actif lors de ce mercato hivernal. Tout avait pourtant commencé de manière très calme durant les quinze premiers jours. Mais depuis, les choses se sont accélérées avec les arrivées de Nwaneri et de Timber puis les départs de Blanco, Lirola, Maupay, Vaz et bientôt Bakola. Un autre départ a été acté ce dimanche, celui d’Angel Gomes à Wolverhampton (prêt avec option d’achat à 7 millions d’euros).
Le secteur du milieu de terrain n’apporte pas du tout satisfaction à l’OM, qui pourrait se séparer de deux autres joueurs à ce poste selon FootMercato. Le média spécialisé confirme les informations de la presse turque au sujet d’Arthur Vermeeren. Prêté par le RB Leipzig, le milieu de terrain belge a des chances de partir d’ici à lundi soir, date de clôture du marché des transferts. Vermeeren pourrait connaître le même sort… que Matt O’Riley.

Vermeeren pas retenu, O'Riley non plus

Egalement très décevant depuis son arrivée en prêt à Marseille en provenance de Brighton l’été dernier, le milieu de terrain danois ne sera pas non plus retenu. Il pourrait revenir en Premier League d’ici la fin du mercato selon le média spécialisé. Avec la signature de Timber, celle à venir d’Abdelli et la présence de Kondogbia ou encore Nadir, l’OM s’estime suffisamment armé au milieu de terrain pour disputer uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France.

Un dégraissage massif qui prouve en tout cas que malgré une première partie de saison correcte, de nombreux joueurs n’apportent pas satisfaction à Marseille. Les récents résultats avec la défaite contre Nantes, l’élimination en Ligue des Champions ou encore les deux points perdus au Paris FC samedi ont encouragé les dirigeants olympiens à accélérer le mouvement au rayon des départs. Reste maintenant à voir si des accords pourront être trouvés avec les clubs prêteurs pour que Vermeeren ou encore O’Riley puissent quitter l’OM en ce mois de janvier, six mois seulement après leur arrivée.
