CL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

L OM en demande 100 M et non 50, a cause de 50% pour MU
Merci d'avoir corrigé
La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.
Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv
Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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