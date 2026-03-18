CL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

8es de finale retour de la Conférence League :

Jeudi 19 mars

18h45 : AEK Athènes FC - NK Celje (4-0 à l'aller) sur Canal+ Live 7

Raków Częstochowa - Fiorentina (1-2 à l'aller) sur Canal+ Live 5

Mayence - Sigma Olomouc (0-0 à l'aller) sur Canal+ Live 6

AEK Larnaka - Crystal Palace (0-0 à l'aller) sur Canal+ Live 4

21h00 : FC Shakhtar Donetsk - Lech Poznań (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 8

Sparta Prague - AZ Alkmaar (1-2 à l'aller) sur Canal+ Live 7

Strasbourg - HNK Rijeka (2-1 à l'aller) sur Canal+ Foot

Rayo Vallecano - Samsunspor (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 6