Conference League

CL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Europa Conference League19 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
8es de finale retour de la Conférence League :
Jeudi 19 mars
18h45 : AEK Athènes FC - NK Celje (4-0 à l'aller) sur Canal+ Live 7
Raków Częstochowa - Fiorentina (1-2 à l'aller) sur Canal+ Live 5
Mayence - Sigma Olomouc (0-0 à l'aller) sur Canal+ Live 6
AEK Larnaka - Crystal Palace (0-0 à l'aller) sur Canal+ Live 4
21h00 : FC Shakhtar Donetsk - Lech Poznań (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 8
Sparta Prague - AZ Alkmaar (1-2 à l'aller) sur Canal+ Live 7
Strasbourg - HNK Rijeka (2-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
Rayo Vallecano - Samsunspor (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 6
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Merci d'avoir corrigé

CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée

La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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