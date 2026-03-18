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Paris Sportifs : L’OL et Endrick assurent, c’est 180 euros dans la poche

Paris Sportifs19 mars , 00:00
parredaction
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L’Olympique Lyonnais va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League, ce jeudi soir à l’occasion de la réception du Celta Vigo.
Après le match nul 1-1 du match aller, les Lyonnais sont plus que jamais les favoris de cette rencontre face au Celta Vigo. Avant même d’être en supériorité numérique, la formation de Paulo Fonseca a copieusement dominé son adversaire même s’il aura fallu un but d’Endrick en fin de match pour aller chercher le partage des points. La musique devrait être différente ce jeudi à Lyon, avec une équipe espagnole diminuée par deux suspensions importantes (Mingueza et Borja Iglesias), et qui se prépare à souffrir face à une équipe de l’OL qui a besoin d’une victoire référence dans cette compétition.

Le Celta Vigo diminué pour ce match face à l'OL

Endrick devrait être une nouvelle fois le fer de lance des Lyonnais, et sa terrible frappe de balle peuvent faire votre bonheur si vous comptez découvrir les paris sportifs sans prendre de risque avec notre partenaire Winamax.
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