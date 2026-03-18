Paris Sportifs : L’OL et Endrick assurent, c’est 180 euros dans la poche

L’Olympique Lyonnais va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League, ce jeudi soir à l’occasion de la réception du Celta Vigo.

Après le match nul 1-1 du match aller, les Lyonnais sont plus que jamais les favoris de cette rencontre face au Celta Vigo. Avant même d’être en supériorité numérique, la formation de Paulo Fonseca a copieusement dominé son adversaire même s’il aura fallu un but d’Endrick en fin de match pour aller chercher le partage des points. La musique devrait être différente ce jeudi à Lyon, avec une équipe espagnole diminuée par deux suspensions importantes (Mingueza et Borja Iglesias), et qui se prépare à souffrir face à une équipe de l’OL qui a besoin d’une victoire référence dans cette compétition.

Le Celta Vigo diminué pour ce match face à l'OL

Endrick devrait être une nouvelle fois le fer de lance des Lyonnais, et sa terrible frappe de balle peuvent faire votre bonheur si vous comptez découvrir les paris sportifs sans prendre de risque avec notre partenaire Winamax

En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.

Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax . Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.

Ainsi, Foot01 vous propose de faire l'un des 100 paris disponibles pour cette affiche, ou bien pour n'importe quel match européen de ce jeudi de Coupe d'Europe. Winamax propose un pari "My Match" qui cumule la victoire de Lyon (avant la prolongation) et un but d'Endrick, pour atteindre une cote de 3,60. Avec une mise de 50 euros, cela fait un gain potentiel de 180 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.

Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».