EdF : Luis Enrique fait craquer Didier Deschamps

Opposé à l’idée de faire jouer Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, Didier Deschamps est en train de changer son fusil d’épaule. L’idée de Luis Enrique commence à plaire au sélectionneur de l’équipe de France.

Le travail de Luis Enrique au Paris Saint-Germain pourrait bien profiter à l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde cet été aux Etats-Unis. D’abord car les Bleus vont s’appuyer sur la quasi-totalité des joueurs offensifs du PSG , à savoir Désiré Doué, Bradley Barcola et bien sûr Ousmane Dembélé. La bonne entente et les automatismes entre les trois attaquants parisiens vont forcément aider Didier Deschamps et lui faire gagner du temps même s’il faudra ajouter Kylian Mbappé et Michael Olise à l’équation. Un autre Parisien est quasiment certain de disputer la Coupe du monde : Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery latéral droit en Bleus ?

Le Titi est apprécié par Didier Deschamps, qui l’a jusqu’ici toujours utilisé au milieu de terrain uniquement. Or au PSG, le joueur de 19 ans a aussi brillé au poste de latéral droit durant la blessure puis la participation à la CAN d’Achraf Hakimi. Jusqu’à présent, Didier Deschamps s’est toujours montré réticent à l’idée d’utiliser WZE à ce poste. Mais les choses ont évolué dans la réflexion du sélectionneur national. Selon les informations de L’Equipe, Didier Deschamps n’est plus aussi fermé que par le passé à l’idée de copier Luis Enrique en utilisant Warren Zaïre-Emery à droite.

Il pourrait être la doublure de Jules Koundé à la Coupe du monde même si Malo Gusto postule lui aussi. Le quotidien national évoque par ailleurs le couloir gauche et réduit à néant ou presque les espoirs de Matthieu Udol. Malgré sa belle saison au RC Lens, l’ancien Messin passe toujours derrière Digne, les frères Hernandez et même derrière Truffert, titulaire indiscutable à Bournemouth, dans l’esprit de Didier Deschamps. Il reste encore quelques semaines à chacun pour marquer des points et espérer entendre son nom dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde et nul doute que les choses peuvent encore évoluer dans l’esprit du sélectionneur des Bleus.