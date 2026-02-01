ICONSPORT_283588_0021
Arthur Vermeeren

L'OM change d'avis, Vermeeren fait ses valises

OM01 févr. , 12:20
parMehdi Lunay
3
Après son carton rouge contre Nantes, Arthur Vermeeren a pratiquement disparu des radars à Marseille. Le milieu belge est en difficulté et il a été annoncé partant à Galatasaray. Les Turcs auraient fait plier l'OM dans ce dossier tendu.
La belle histoire n'aura duré que quelques semaines pour Arthur Vermeeren. Arrivé à l'Olympique de Marseille en prêt de Leipzig l'été dernier, le milieu belge de 20 ans a impressionné sur ses premières apparitions. Son match contre l'Ajax en Ligue des champions en a fait un titulaire logique dans l'entrejeu. Néanmoins, Roberto de Zerbi ne l'a pas installé sur la durée. Pire, il l'a sorti définitivement du onze après son exclusion contre Nantes début janvier pour une violente intervention sur Anthony Lopes. Depuis, Vermeeren n'a joué que quelques minutes au total.

Fumée blanche pour Vermeeren en Turquie

De quoi le pousser à s'en aller au plus vite ? Des rumeurs ont annoncé un intérêt de Galatasaray pour le joueur passé par l'Atlético Madrid dans sa carrière. Marseille s'opposait à tout départ comme l'indiquait notre confrère Sacha Tavolieri. Cependant, l'OM a fait machine arrière depuis selon le journaliste turc Baris Yurduseven. Ce week-end, il a annonce l'arrivée imminente d'Arthur Vermeeren à Istanbul.
« Vermeeren, quelque chose de fini, presque fini. Galatasaray a obtenu les services du numéro 8 belge. Le transfert d'Arthur Vermeeren est presque finalisé. Il ne reste que quelques détails à régler. Je crois que sa nouvelle destination est Istanbul », a lâché le suiveur du club stambouliote. Si tel est le cas, ce serait un fameux tour de force de la part des Turcs. Galatasaray aurait convaincu Leipzig et surtout l'OM, pourtant peu enclin à laisser filer un autre milieu cet hiver.

Est-il toutefois possible de retenir un joueur en quête de temps de jeu pour aller au Mondial 2026 avec la Belgique ? Pas sûr. Les supporters marseillais seront frustrés d'un tel épilogue en tout cas. Ils n'ont de cesse de louer Vermeeren depuis son arrivée, comme ce fut encore le cas samedi au Paris FC malgré 10 minutes passées sur le terrain seulement.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Ça va pas ??il est trop vieux et trop cher arrêtez les gars

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Nonnnnnnnn!!!!

Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

Mais moi qui adore et surtout j ai tellement de souvenirs avec le PARC...quand je vois le stade de tottenham 62000 places ( populous ) ça fait grave envie il est sublime...alors le meme genre mais avec 20 000 de plus !!!! Ça serait magnifique, ÉNORME... et j oublie pas les 20 000 supporters qui attendent un abonnement car le PARC est trop petit..... et le PARC fera jamais plus que 60 000 ...pas facile de décidé entre un PARC agrandi ou un stade ultra moderne de 80 000....

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Reviens à la maison bordel 🥰🥰🥰

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Il avait dit lui meme qu'il ne voulait pas retourner a lyon en tant que joueur car il preferait laisser la belle image qu'il y a de lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

