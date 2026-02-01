L'OM change d'avis, Vermeeren fait ses valises

Après son carton rouge contre Nantes, Arthur Vermeeren a pratiquement disparu des radars à Marseille. Le milieu belge est en difficulté et il a été annoncé partant à Galatasaray. Les Turcs auraient fait plier l'OM dans ce dossier tendu.

La belle histoire n'aura duré que quelques semaines pour Arthur Vermeeren. Arrivé à l' Olympique de Marseille en prêt de Leipzig l'été dernier, le milieu belge de 20 ans a impressionné sur ses premières apparitions. Son match contre l'Ajax en Ligue des champions en a fait un titulaire logique dans l'entrejeu. Néanmoins, Roberto de Zerbi ne l'a pas installé sur la durée. Pire, il l'a sorti définitivement du onze après son exclusion contre Nantes début janvier pour une violente intervention sur Anthony Lopes. Depuis, Vermeeren n'a joué que quelques minutes au total.

Fumée blanche pour Vermeeren en Turquie

De quoi le pousser à s'en aller au plus vite ? Des rumeurs ont annoncé un intérêt de Galatasaray pour le joueur passé par l'Atlético Madrid dans sa carrière. Marseille s'opposait à tout départ comme l'indiquait notre confrère Sacha Tavolieri. Cependant, l'OM a fait machine arrière depuis selon le journaliste turc Baris Yurduseven. Ce week-end, il a annonce l'arrivée imminente d'Arthur Vermeeren à Istanbul.

« Vermeeren, quelque chose de fini, presque fini. Galatasaray a obtenu les services du numéro 8 belge. Le transfert d'Arthur Vermeeren est presque finalisé. Il ne reste que quelques détails à régler. Je crois que sa nouvelle destination est Istanbul », a lâché le suiveur du club stambouliote. Si tel est le cas, ce serait un fameux tour de force de la part des Turcs. Galatasaray aurait convaincu Leipzig et surtout l'OM, pourtant peu enclin à laisser filer un autre milieu cet hiver.

Est-il toutefois possible de retenir un joueur en quête de temps de jeu pour aller au Mondial 2026 avec la Belgique ? Pas sûr. Les supporters marseillais seront frustrés d'un tel épilogue en tout cas. Ils n'ont de cesse de louer Vermeeren depuis son arrivée, comme ce fut encore le cas samedi au Paris FC malgré 10 minutes passées sur le terrain seulement.