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EdF : Deschamps donne une dernière chance à Lucas Chevalier

Equipe de France19 mars , 8:00
parGuillaume Conte
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La liste pour les deux prochains matchs des Bleus va être donnée ce jeudi par Didier Deschamps. Le sélectionneur de la France va faire une dernière fois confiance à Lucas Chevalier, qui ne joue plus au PSG.
C’est ce jeudi que Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Il s’agit de deux rencontres particulières pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce sont les dernières avant l’annonce de la liste pour la Coupe du monde. Autant dire qu’il est temps de marquer des points pour ceux qui n’ont pas encore leur place de sécurisée. Ensuite, ce sera un premier passage aux Etats-Unis avec deux matchs amicaux prévus contre le Brésil et la Colombie avant de tester l’entente et la compétitivité de son groupe sur plusieurs jours.
Pour ce double rendez-vous, Didier Deschamps ne devrait pas prendre de risques sur certains points, et notamment au poste de gardien de but. Une liste élargie va être donnée, afin de convier un groupe mobilisé pour ces deux rencontres, Elle devrait, selon L’Equipe, comprendre Lucas Chevalier, qui n’a pourtant plus joué depuis le mois de janvier avec le PSG. A l’heure où Matvey Safonov prend confiance, l’ancien lillois se morfond sur le banc et a perdu sa place à force de ne pas être décisif ou impérial.
Pour le moment, Didier Deschamps n’a pas envie de changer ses gardiens et compte donc convoquer Lucas Chevalier et peut être même lui donner du temps de jeu face à la Colombie. Néanmoins, si le portier du PSG passe six mois sans jouer jusqu’à la fin de la saison, ses chances de regarder le Mondial à la télévision sont grandes. Des gardiens solides à Lens (Robin Risser) ou à Côme (Jean Butez) frappent très fort à la porte de Didier Deschamps et pourraient avoir une ouverture pour la Coupe du monde, sans jamais avoir été convoqués précédemment. Ce ne serait pas une première, mais cela démontre que Lucas Chevalier jouera très gros sur ce rendez-vous avec les Bleus si Didier Deschamps l’appelait ce jeudi.
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