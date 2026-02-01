ICONSPORT_279292_0131

L'OM accepte de payer pour Abdelli, accord imminent

Les positions se rapprochent entre l’OM et Angers pour le transfert d’Himad Abdelli, plus proche que jamais de rejoindre le club olympien.
L’Olympique de Marseille et Angers ont moins de 48 heures pour finaliser le transfert du milieu de terrain algérien Himad Abdelli. Ce dernier est d’accord avec l’OM depuis plusieurs semaines, mais attend avec impatience que les deux clubs s’entendent. Ces derniers jours, ce n’était toujours pas le cas mais après avoir finalisé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, les dirigeants phocéens ont bien l’intention d’offrir à Roberto De Zerbi le milieu de terrain du SCO.
A en croire les informations de L’Equipe ce dimanche, les positions des deux clubs se sont grandement rapprochées. Le départ de Darryl Bakola à Sassuolo pour 12 millions d’euros bonus compris ainsi que celui d’Ulisses Garcia, également dans le club italien en prêt avec une option d’achat à 4 millions d’euros, ont permis à l’OM d’avancer avec plus de latitude sur le cas Himad Abdelli.
« L’OM s’est rapproché des exigences du SCO, soucieux de ne pas brader son milieu à cinq mois de la fin de son contrat » écrit le quotidien national dans son édition du jour. On peut donc penser que c’est surtout Marseille qui a fait un effort et non Angers pour parvenir à un accord et finaliser dans les temps le transfert de l’international algérien de 26 ans. Le montant du transfert n’a pas encore filtré pour l’instant mais il devrait à priori se trouver entre 2 et 4 millions d’euros.

Un accord imminent pour Himad Abdelli à l'OM

Une somme importante pour un joueur en fin de contrat mais qui vaut la peine aux yeux de la direction marseillaise. Medhi Benatia et Pablo Longoria, en accord avec Roberto De Zerbi, estiment qu’ils n’ont pas suffisamment de joueurs au profil technique dans l’entrejeu. Himad Abdelli doit donc combler ce manque même s'il faudra certainement se montrer patient avec le capitaine d’Angers, en manque de rythme puisqu’il n’a pas joué en Ligue 1 depuis son retour de la CAN en raison de l’imminence de son départ.
Loading