ICONSPORT_342826_0003

Indice UEFA : Méga-pression sur l’OL et Strasbourg

OL19 mars , 7:30
parGuillaume Conte
5
Après l'exemple montré par le PSG, les clubs français doivent absolument passer les 1/8e de finale ce jeudi pour mettre la France dans de bonnes dispositions à l'indice UEFA.
Début de semaine prometteur pour la France avec la victoire du PSG à Chelsea qui permet au club parisien de faire un carton plein. Le club de la capitale a déjà rapporté plus d’un quart des points des formations tricolores cette saison à l’indice UEFA. Mais il ne peut pas y arriver tout seul et il reste trois clubs français en lice ce jeudi.
Pour Lille, cela semble très compliqué. Si le LOSC avait réussi à inverser la tendance au tour précédent en s’imposant à l’Etoile Rouge de Belgrade, il faudra désormais faire un véritable exploit à Aston Villa, après la défaite 1-0 de l’aller.

L'OL et Strasbourg jouent gros

Pour l’OL, après le nul 1-1 à Vigo, une qualification permettrait de confirmer la belle saison européenne et rapporterait de précieux points à la France. Il en va de même pour Strasbourg, qui semble avoir fait le plus difficile avec sa victoire 2-1 à Rijeka en 1/8e de finale aller de la Conférence League.
La pression est sur les clubs français, car le Portugal continue de marcher fort devant, avec seulement deux représentants. Mais le Sporting (contre Bodo) et Braga (contre Ferencvacos) ont réalisé deux « remontadas » cette semaine et le Portugal double même l’Italie à la 4e place de cette saison. Il va donc falloir que l’OL, Lille et Strasbourg aillent chercher des points et des qualification pour suivre le rythme et ne pas se faire distancer par les cinq premiers du classement de l’indice UEFA de cette saison.
Classement de l’indice UEFA de la saison 2025-2027 au 18 mars
1. Angleterre23,847 points
2. Espagne19,468 points
3. Allemagne18,642 points
4. Portugal18,300 points
5. Italie17,928 points
6. France16,178 points
7. Pologne15,250 points
8. Grèce13,700 points
9. Danemark 12,250 points
10. Chypre12,156 points
5
Articles Recommandés
Stroeykens ICONSPORT_279974_0003
OM

OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille

ICONSPORT_362117_0008
OL

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Pietuszewski ICONSPORT_362134_0035
ASSE

L'ASSE cible un très cher attaquant polonais

ICONSPORT_282400_0065
CAN 2025

CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent

Fil Info

19 mars , 11:40
OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille
19 mars , 11:20
Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour
19 mars , 11:00
L'ASSE cible un très cher attaquant polonais
19 mars , 10:40
CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent
19 mars , 10:20
De Zerbi prive l'OM d'un transfert monstrueux à 30 ME
19 mars , 10:00
Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce
19 mars , 9:40
Algérie : 0 match en Ligue 1, Petkovic le convoque et se justifie
19 mars , 9:20
Noa Lang se coupe le doigt, l'UEFA ouvre une enquête
19 mars , 9:00
OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Derniers commentaires

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading