Indice UEFA : Méga-pression sur l’OL et Strasbourg

Après l'exemple montré par le PSG, les clubs français doivent absolument passer les 1/8e de finale ce jeudi pour mettre la France dans de bonnes dispositions à l'indice UEFA.

Début de semaine prometteur pour la France avec la victoire du PSG à Chelsea qui permet au club parisien de faire un carton plein. Le club de la capitale a déjà rapporté plus d’un quart des points des formations tricolores cette saison à l’indice UEFA. Mais il ne peut pas y arriver tout seul et il reste trois clubs français en lice ce jeudi.

Pour Lille, cela semble très compliqué. Si le LOSC avait réussi à inverser la tendance au tour précédent en s’imposant à l’Etoile Rouge de Belgrade, il faudra désormais faire un véritable exploit à Aston Villa, après la défaite 1-0 de l’aller.

L'OL et Strasbourg jouent gros

Pour l’OL , après le nul 1-1 à Vigo, une qualification permettrait de confirmer la belle saison européenne et rapporterait de précieux points à la France. Il en va de même pour Strasbourg, qui semble avoir fait le plus difficile avec sa victoire 2-1 à Rijeka en 1/8e de finale aller de la Conférence League.

La pression est sur les clubs français, car le Portugal continue de marcher fort devant, avec seulement deux représentants. Mais le Sporting (contre Bodo) et Braga (contre Ferencvacos) ont réalisé deux « remontadas » cette semaine et le Portugal double même l’Italie à la 4e place de cette saison. Il va donc falloir que l’OL, Lille et Strasbourg aillent chercher des points et des qualification pour suivre le rythme et ne pas se faire distancer par les cinq premiers du classement de l’indice UEFA de cette saison.

Classement de l’indice UEFA de la saison 2025-2027 au 18 mars