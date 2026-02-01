L'OM largue Angel Gomes, les détails révélés

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi cette saison, Angel Gomes quitte déjà l'OM, six mois après son arrivée. Le milieu de terrain anglais va rebondir à Wolverhampton.

Débarqué à l'Olympique de Marseille en provenance de Lille pour zéro euro l'été dernier, Angel Gomes a démarré la saison dans la peau d'un titulaire en Provence. Rapidement, l'international anglais a perdu sa place au milieu de terrain et n'a jamais réussi à retrouver du crédit auprès de Roberto De Zerbi. Très peu utilisé par l'entraîneur italien, Angel Gomes va quitter l'OM cet hiver. Fabrizio Romano annonce ce dimanche qu'un accord total a été trouvé entre l'actuel 3e de Ligue 1 et Wolverhampton pour le prêt payant du joueur de 26 ans.

Le club anglais va débourser 1 million d'euros pour s'offrir Angel Gomes jusqu'à la fin de la saison et disposera d'une option d'achat fixée à 7 millions d'euros. L'OM peut donc potentiellement réaliser une belle plus-value en cas de vente en juin prochain pour un joueur qui n'a rien coûté aux finances olympiennes à son arrivée. Reste maintenant à voir quelles sont les conditions de cette option d'achat et si Wolverhampton sera en mesure de la lever en cas de descente en Championship. Pour Angel Gomes, l'idée est clairement de partir dans un club qui lui offrira un temps de jeu bien supérieur avec l'espoir de disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Angleterre.

Angel Gomes rebondit à Wolverhampton

Au vu de sa première partie de saison à Marseille, il s'agirait d'un vrai exploit mais l'ancien Lillois a toujours l'espoir de convaincre Thomas Tuchel de l'emmener aux Etats-Unis l'été prochain. Pour l'OM, ce départ permet de dégraisser dans un secteur de jeu bouché, un constat d'autant plus valable après la signature de Quinten Timber en provenance de Feyenoord il y a quelques jours. Ces derniers jours, un intérêt de Newcastle avait été évoqué pour Angel Gomes, mais les Magpies ne sont finalement pas passés à l'offensive pour boucler cette arrivée.