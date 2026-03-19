Le PSG arrive dans le dossier Nico Paz

Leader technique de Côme, Nico Paz n'en finit plus d'éblouir l'Italie et l'Europe. Le jeune argentin est une cible privilégiée de plusieurs cadors dont le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain arrive désormais dans le dossier.

Dans un football italien en difficulté, que ce soit avec la sélection ou avec les clubs, le rayon de soleil vient de Lombardie. Non pas à Milan mais à Côme. Le club entraîné par Cesc Fabregas est la révélation de la saison. 4e de Serie A, il peut viser une qualification historique en Ligue des champions en mai. Les Lombards séduisent autant par leurs résultats que par la qualité de leur jeu. Nico Paz symbolise mieux que quiconque la nouvelle force de Serie A. Le jeune argentin de 21 ans est le leader technique incontestable de son équipe.

Le PSG se lance sur Nico Paz

Il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Dans le jeu, il dynamite souvent les défenses adverses. Son talent est certain et il est reconnu par les plus gros clubs européens. Le Real Madrid est plus actif que les autres, possédant l'avantage d'avoir formé le jeune homme et de l'avoir lancé en professionnel avant de s'en séparer. Surtout que le club merengue aurait une option prioritaire pour le racheter, même si la formation italienne n'est pas aussi catégorique. L'Inter Milan est aussi sur les rangs tout comme...le Paris Saint-Germain

Le club parisien vient de débarquer dans le dossier selon le compte X PSGInside-Actus. Nico Paz est « dans les petits papiers » de la cellule de recrutement dirigée par Luis Campos. Une piste extrêmement intéressante pour les supporters et pour Luis Enrique. L'Argentin serait un remplaçant idéal de Fabian Ruiz dans l'entrejeu. Talentueux avec une grosse marge de progression restante, le milieu offensif brille sur le plan physique et sur le plan technique.

La seule interrogation concerne Côme. Les Italiens vont demander une grosse somme d'argent, sans doute supérieure à 50 millions d'euros. Le prix risque même de gonfler avec une qualification en Ligue des champions. Toutefois, Nico Paz ne possédera plus que deux années de contrat l'été prochain. De quoi donner un bon moyen de pression aux Parisiens pour attirer le joueur argentin.