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LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Ligue des Champions18 mars , 23:04
parCorentin Facy
5
Large vainqueur de Galatasaray ce mercredi soir (4-0), Liverpool affrontera le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Voici toutes les autres affiches des quarts de finale.
Impressionnant lors de sa double-confrontation face à l’Atalanta Bergame avec une nouvelle victoire 4-1 ce mercredi, le Bayern Munich affrontera le Real Madrid, en net regain de forme après ses deux succès en deux semaines contre Manchester City. Les ennemis espagnols du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid se retrouveront eux aussi en quart puisque les Colchoneros ont validé leur qualification ce mercredi à Tottenham malgré la courte défaite 3-2. Enfin, le Sporting, qui a renversé Bodo Glimt mardi soir, jouera contre Arsenal, vainqueur du Bayer Leverkusen en 8e de finale.
Les quarts de finale de la Ligue des Champions :
Real Madrid - FC Bayern Munich
Paris Saint-Germain - Liverpool
FC Barcelone - Atlético de Madrid
Sporting Portugal - Arsenal
5
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Derniers commentaires

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Merci d'avoir corrigé

CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée

La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

28 tirs 16 tirs cadré Liverpool pouvais en mettre beaucoup plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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