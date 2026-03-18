LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Large vainqueur de Galatasaray ce mercredi soir (4-0), Liverpool affrontera le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Voici toutes les autres affiches des quarts de finale.

Impressionnant lors de sa double-confrontation face à l’Atalanta Bergame avec une nouvelle victoire 4-1 ce mercredi, le Bayern Munich affrontera le Real Madrid, en net regain de forme après ses deux succès en deux semaines contre Manchester City. Les ennemis espagnols du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid se retrouveront eux aussi en quart puisque les Colchoneros ont validé leur qualification ce mercredi à Tottenham malgré la courte défaite 3-2. Enfin, le Sporting, qui a renversé Bodo Glimt mardi soir, jouera contre Arsenal, vainqueur du Bayer Leverkusen en 8e de finale.

Les quarts de finale de la Ligue des Champions :

Real Madrid - FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain - Liverpool

FC Barcelone - Atlético de Madrid

Sporting Portugal - Arsenal