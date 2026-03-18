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PSG : Fabian Ruiz de retour contre Liverpool

PSG18 mars , 23:41
parCorentin Facy
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Le PSG connaît son adversaire en quart de finale de Ligue des Champions. Ce sera Liverpool, avec un match aller la semaine du 6 avril. Un match pour lequel Fabian Ruiz devrait être disponible.
Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Fabian Ruiz a de fortes chances d’être rétabli pour la réception de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions la semaine du 6 avril. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, l’optimisme règne au Paris Saint-Germain à ce sujet. « Blessé au genou, Fabian Ruiz doit reprendre l'entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Si tout va bien il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée. Le PSG va retrouver Liverpool la semaine du 6 avril pour le 1/4 aller de la LDC » a publié notre confrère sur son compte X. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain après la tuile annoncée plus tôt dans la journée. Bradley Barcola, sorti sur blessure contre Chelsea mardi en huitième de finale retour, va manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Il est d’ores et déjà forfait pour le quart de finale aller face aux Reds du Parc des Princes.
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Merci d'avoir corrigé

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La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

28 tirs 16 tirs cadré Liverpool pouvais en mettre beaucoup plus

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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372691073740-3
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Brest
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11
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322695122332-9
13
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14
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272669112032-12
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16
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17
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