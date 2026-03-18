PSG : Fabian Ruiz de retour contre Liverpool

Merci d'avoir corrigé
La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.
Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv
Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan
28 tirs 16 tirs cadré Liverpool pouvais en mettre beaucoup plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
Blessé au genou, Fabian Ruiz doit reprendre l'entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Si tout va bien il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée. Le PSG va retrouver Liverpool la semaine du 6 avril pour le 1/4 aller de la LDC.