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Mason Greenwood

OM : Greenwood à vendre, Benatia fixe un prix XXL

OM19 mars , 8:20
parMehdi Lunay
15
Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood est le patron à Marseille. Son talent et son efficacité lui ouvrent les portes des plus grands clubs l'été prochain. L'Atlético Madrid répond présent au prix réclamé par l'OM.
Arrivé en France sur la pointe des pieds après des problèmes judicaires et un exil forcé à Getafe, Mason Greenwood est devenu l'un des visages de la Ligue 1. L'attaquant anglais porte l'Olympique de Marseille depuis deux saisons. Auteur de 15 buts en championnat cette saison, il est indispensable à l'OM dans sa quête de podium et de Ligue des champions. Néanmoins, l'ancien joueur de Manchester United va bientôt rendre orphelin toute une ville. Son départ semble inéluctable l'été prochain.

Greenwood, remplaçant de Julian Alvarez ?

La direction phocéenne a besoin de rentabiliser les lourds investissements consentis au cours des derniers mois. Greenwood va forcément aider puisque de plus en plus de cadors européens le convoitent. C'est le cas en Italie avec la Juventus mais aussi en Espagne avec l'Atlético Madrid. Les Colchoneros font de l'Anglais le remplaçant potentiel de Julian Alvarez. Le champion du monde argentin est annoncé sur le départ au prochain mercato.
Le quotidien catalan Sport révèle le prix exact réclamé par l'OM et nous apprend que le club phocéen exige 50 millions d'euros pour céder Mason Greenwood. Une somme qui n'effraie pas l'Atlético. Le club espagnol est en mesure d'offrir l'argent attendu par les Phocéens et se positionne en candidat sérieux dans le dossier. Une vente d'Alvarez rend l'achat de l'Anglais encore plus accessible aux Madrilènes. L'attaquant de l'OM a peut-être déjà trouvé son futur club à 3 mois du début du mercato estival.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs25
Buts15
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
15
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Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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