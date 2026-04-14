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OM : McCourt impose un mercato low-cost au futur directeur sportif

OM14 avr. , 14:00
parCorentin Facy
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L’identité du futur directeur sportif de l’OM est encore un mystère. Une chose est en revanche certaine, le futur élu devra se débrouiller avec de faibles moyens financiers mis à disposition par Frank McCourt.
Ces dernières années, Frank McCourt a été généreux avec Pablo Longoria et Medhi Benatia en période de mercato. Le natif de Boston n’a pas hésité à signer de gros chèques pour permettre à l’état-major de l’OM de bâtir une équipe compétitive. Marseille a ainsi dépensé 30 millions d’euros pour Igor Paixao, 25 millions d’euros pour Mason Greenwood, 20 millions d’euros pour Nayef Aguerd ou encore 15 millions pour Jonathan Rowe et une somme similaire pour Pierre-Emile Hojbjerg.

McCourt ferme le robinet à cash

Des gros transferts qui ont permis au club phocéen de se qualifier en Ligue des Champions à l’issue de la saison 2024-2025. Frank McCourt espère que ce sera également le cas en juin prochain, mais Marseille n’est pour l’instant que 4e de Ligue 1 avec un point de retard sur Lille. Qualification pour la C1 ou pas, les moyens financiers à la disposition du directeur sportif vont baisser l’été prochain. En effet, L’Equipe révèle dans ses colonnes que le futur directeur sportif qui va remplacer MedhI Benatia en juin prochain « devra savoir se débrouiller avec des finances serrées », nos confrères rappelant notamment que la DNCG a publié les comptes des clubs pour la saison 2024-2025.
Marseille y fait office de mauvais élève avec le deuxième plus gros déficit en Ligue 1, un peu plus de 100 millions d’euros. Nos confrères confirment par ailleurs les pistes Grégory Lorenzi et Julien Fournier. L’ancien directeur du football de l’OGC Nice « rêve » de revenir à Marseille, après y avoir été le bras droit de Pape Diouf dans les années 2000. Des profils étrangers devraient également être soumis à Stéphane Richard et à Frank McCourt par la société de recrutement Excel Sports Management.

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Enfin, le doute est total quant à l’avenir de Federico Balzaretti. L’Italien est arrivé à Marseille comme directeur sportif adjoint de Medhi Benatia il y a seulement quelques mois. Certains autour du club pensaient qu’il serait le successeur du Marocain. Ce ne sera à priori pas le cas même s’il est possible qu’il assure une sorte d’intérim, le temps que le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille soit nommé. Pour rappel, ce lundi, La Provence a également lâché les noms de Florent Ghisolfi et de Mathieu Bodmer parmi les pistes potentielles de l’actuel 4e de Ligue 1.
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