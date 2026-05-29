OM : Lorenzi fait déjà signer trois renforts

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi est déjà au travail pour préparer le mercato à venir. L’ancien dirigeant de Brest a notamment bouclé trois renforts précieux pour l’aider dans sa mission.

Interrogé par L’Equipe quelques jours après l’officialisation de sa nomination en tant que directeur sportif de l’Olympique de Marseille , Grégory Lorenzi a été clair. L’ancien Brestois en a conscience, un immense défi s’offre à lui, celui de rebâtir une équipe en quasi-totalité avec des moyens très limités. Un objectif à la fois difficile mais surtout excitant pour le Corse de 42 ans, qui va devoir être bien entouré pour réussir.

Cela concerne sa relation avec le président Stéphane Richard, avec le futur entraîneur (Bruno Genesio ?) mais pas uniquement. Selon les informations du compte spécialisé @GP_013, Grégory Lorenzi a déjà finalisé l’arrivée de trois de ses hommes de confiance à l’Olympique de Marseille : Yannick Lorenzi, son frère, qui est scout terrain ainsi qu’Emmanuel Pascal pour le réparage de jeunes joueurs à fort potentiel et Thierry Bonalair, analyste.

Grégory Lorenzi arrive avec son staff

Le compte spécialisé sur X nous apprend par ailleurs que Grégory Lorenzi souhaite encore élargir sa cellule de recrutement afin de brasser le plus large possible. Avec des moyens financiers plus limités que ces dernières années, l’Olympique de Marseille va certainement devoir se pencher sur des championnats peu explorés lors des précédents mercatos dirigés par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

On pense notamment aux Pays-Bas, à la Belgique, l’Autriche ou encore au Portugal, des pays dans lesquels des clubs comme Lille ou Lens ont fait de très belles affaires, souvent à prix cassé, ces derniers temps. La mission de Grégory Lorenzi à l’OM s’annonce en tout cas très excitante et le Corse a bien l’intention de réussir, raison pour laquelle il veut rapidement s’entourer d’une équipe compétente et de confiance.