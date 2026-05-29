La DNCG se prononce, Angers prend une mesure radicale

Maintenu en Ligue 1, Angers se réjouit également de la validation de ses comptes par la DNCG. Le SCO a néanmoins annoncé une mesure forte pour encore alléger ses finances.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Angers . Après le maintien validé à l’avant-dernière journée, le 13e de Ligue 1 a été rassuré par le verdict de la Direction nationale du contrôle de gestion. Le gendarme financier n’a prononcé aucune sanction contre le SCO, libre de ses mouvements pendant le mercato à venir. Il n’empêche que le club angevin ne relâchera pas ses efforts.

La preuve, le SCO a pris la décision de supprimer son équipe réserve. Un choix totalement assumé par le directeur général Jérôme Negroni . « On a fait un constat : 95 % des jeunes qui venaient dans notre équipe pro, ne passaient pas par l’équipe réserve, s’est justifié le dirigeant en conférence de presse. Ce n’est pas une coupe budgétaire. Mais nous allons prendre le budget de l’équipe réserve, pour l’allouer, au centime près, dans la formation. En ce sens, nous allons recruter deux éducateurs : Abdoulaye Bamba et Vincent Manceau. » Sur la même longueur d’onde, Laurent Boissier en a rajouté une couche.

350 000 euros économisés

« On parle de ce sujet depuis un an et demi, a précisé le directeur sportif. On se rend compte que la passerelle n’existe plus entre la réserve et l’équipe pro. On verra si la stratégie est bonne ou pas. On va économiser 350 000 euros. Ça va nous permettre de faire une dizaine de matchs amicaux face à des équipes de N1, des centres de formation etc. Si nous réinscrivons une équipe réserve, nous serons obligés de l’inscrire au plus bas niveau (en Départemental 5). On assume notre choix. » Pendant ce temps-là, Angers ne cache pas non plus son besoin de vendre des joueurs cet été.