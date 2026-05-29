Arsenal promet un tsunami sur la défense du PSG

Roland-Garros : Les joueurs refusent de jouer pendant PSG-Arsenal

Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.