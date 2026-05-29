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Arsenal promet un tsunami sur la défense du PSG

PSG29 mai , 18:00
parEric Bethsy
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Récent champion d’Angleterre, Arsenal aborde la finale de la Ligue des Champions avec beaucoup de confiance. Le manager des Gunners Mikel Arteta partage ouvertement sa sérénité avant d’affronter le Paris Saint-Germain samedi à Budapest.
Arsenal a choisi une drôle de communication. Avant la finale de la Ligue des Champions samedi, les Gunners ne partent pas forcément favoris contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre et encore impressionnant durant son parcours européen. Il n’empêche que les Londoniens abordent la rencontre avec énormément de confiance et de sérénité. Mikel Arteta et ses hommes ne se gênent pas pour annoncer un résultat favorable à Budapest.
Ce genre de déclaration peut vite représenter une source de motivation pour l’adversaire. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter le manager d’Arsenal, persuadé que son équipe va poursuivre sur son élan après le sacre en Premier League attendu depuis 22 ans. « A quel point c'est important d'arriver à Budapest en tant que champion d'Angleterre ? Il y a une part de joie et de satisfaction incroyable, a répondu Mikel Arteta dans son interview avec le quotidien AS. Mais c'est vrai qu'il y a aussi du soulagement. On se dit : "Ça y est, on l'a fait ! On l'a !" »

Arsenal sur sa lancée

« Il faut maintenant l'utiliser comme un tsunami d'ambition, d'émotion et de détermination pour aller remporter la Ligue des Champions, a encouragé l’Espagnol. Si c'est un facteur en notre faveur ? Oui, totalement. Cela va nous donner une énergie, une confiance et une lucidité extraordinaires. » Des atouts nécessaires pour rivaliser avec des Parisiens eux aussi en grande confiance. A l’image de son ailier Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain ne doute absolument pas de sa force collective. Celle qui lui avait déjà permis de passer l’obstacle Arsenal (2-1, 0-1) en demies la saison dernière.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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