Saint-Maximin

Lens : Saint-Maximin sur le départ, Sage va craquer

Lens29 mai , 17:40
parEric Bethsy
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Déçu des ambitions de Lens, l’entraîneur Pierre Sage ne sera pas rassuré par l’actualité d’Allan Saint-Maximin. L’ailier des Sang et Or arrive à la fin de son contrat et n’est pas certain d’accepter l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants.
Avant même l’ouverture du mercato, l’été s’annonce difficile pour le Racing Club de Lens. Le vice-champion de France a bien du mal à retenir ses joueurs en fin de contrat. Comme Wesley Saïd, qui a choisi de s’envoler vers Al-Shamal au Qatar, le milieu Adrien Thomasson a refusé de se réengager avec les Sang et Or. L’ancien Strasbourgeois a privilégié l’offre du Stade Rennais et sera peut-être bientôt suivi par d’autres coéquipiers. Dans la même situation contractuelle, le défenseur central Malang Sarr n’a encore rien signé, tout comme Allan Saint-Maximin.
L’ailier arrivé libre cet hiver s’était seulement engagé jusqu’à la fin de la saison. Résultat, ses performances convaincantes ont incité le club artésien à lui transmettre une proposition. Mais selon les informations récoltées par Foot Mercato, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne est en pleine réflexion. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec Lens ne fait pas tout pour Allan Saint-Maximin, loin d’être insensible à l’approche de Charlotte. La franchise de Major League Soccer veut faire de lui son « designated player » (joueur autorisé à toucher un salaire supérieur au salary-cap) à la place de Wilfried Zaha.

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Autant dire que le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, malgré son amitié avec l’ailier, ne peut pas rivaliser sur le plan financier. Lens peut redouter un nouveau départ qui risque encore d’affaiblir son effectif. Pas de quoi rassurer l’entraîneur Pierre Sage toujours indécis sur son avenir à cause des ambitions mesurées de ses supérieurs. Sans bonnes nouvelles dans les jours à venir, il ne serait pas étonnant de revoir le technicien mettre la pression dans les médias.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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