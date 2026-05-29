Lens : Saint-Maximin sur le départ, Sage va craquer

Déçu des ambitions de Lens, l’entraîneur Pierre Sage ne sera pas rassuré par l’actualité d’Allan Saint-Maximin. L’ailier des Sang et Or arrive à la fin de son contrat et n’est pas certain d’accepter l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants.

Avant même l’ouverture du mercato, l’été s’annonce difficile pour le Racing Club de Lens . Le vice-champion de France a bien du mal à retenir ses joueurs en fin de contrat. Comme Wesley Saïd, qui a choisi de s’envoler vers Al-Shamal au Qatar, le milieu Adrien Thomasson a refusé de se réengager avec les Sang et Or. L’ancien Strasbourgeois a privilégié l’offre du Stade Rennais et sera peut-être bientôt suivi par d’autres coéquipiers. Dans la même situation contractuelle, le défenseur central Malang Sarr n’a encore rien signé, tout comme Allan Saint-Maximin.

L’ailier arrivé libre cet hiver s’était seulement engagé jusqu’à la fin de la saison. Résultat, ses performances convaincantes ont incité le club artésien à lui transmettre une proposition. Mais selon les informations récoltées par Foot Mercato, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne est en pleine réflexion. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec Lens ne fait pas tout pour Allan Saint-Maximin, loin d’être insensible à l’approche de Charlotte. La franchise de Major League Soccer veut faire de lui son « designated player » (joueur autorisé à toucher un salaire supérieur au salary-cap) à la place de Wilfried Zaha.

Autant dire que le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, malgré son amitié avec l’ailier, ne peut pas rivaliser sur le plan financier. Lens peut redouter un nouveau départ qui risque encore d’affaiblir son effectif. Pas de quoi rassurer l’entraîneur Pierre Sage toujours indécis sur son avenir à cause des ambitions mesurées de ses supérieurs. Sans bonnes nouvelles dans les jours à venir, il ne serait pas étonnant de revoir le technicien mettre la pression dans les médias.