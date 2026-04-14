OM : Un attaquant italien annoncé à Marseille

L'OM travaille sur son prochain mercato, même s'il y a toujours une incertitude majeure concernant le futur directeur sportif. En Italie, on annonce l'intérêt de Marseille pour un attaquant de l'AS Rome.

TMW évoque La fin de saison de l'Olympique de Marseille s'annonce palpitante, et elle déterminera ce que sera le prochain marché des transferts. Si l'équipe d'Habib Beye se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, alors le futur directeur sportif aura des moyens pour recruter, si ce n'est pas le cas, il faudra alors faire un mercato malin. C'est plus dans cette hypothèse que le média italien spécialiséévoque un joueur dont le nom avait déjà circulé il y a quelques mois du côté de l'OM , à savoir Mattia Zaccagni. L'attaquant international italien de 30 ans serait toujours sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, notamment pour remplacer Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth.

L'OM peut faire une belle affaire financière

Sous contrat avec la Lazio jusqu'en 2029, Mattia Zaccagni sort d'une saison très compliquée avec le club italien, et ses statistiques ne plaident clairement pas en sa faveur puisqu'il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues. Des performances qui ont provoqué la baisse du prix du joueur italien, lequel serait disponible pour 12 millions d'euros, alors qu'un an avant il était valorisé à 20 millions d'euros. Claudio Lotito, président de la Lazio, ne s'opposera pas à un départ de Mattia Zaccagni, mais fidèle à ses habitudes, le dirigeant italien sera très regardant sur le prix. De quoi laisser la place à des négociations et à un accord possible entre le club romain.

Dans ce dossier, l'Olympique de Marseille pourrait avoir la concurrence de Naples, en quête d'un attaquant supplémentaire, et qui aurait également un oeil sur le dossier Zaccagni. Le natif de Cesena va probablement bouger durant le prochain mercato, reste à savoir si le nouveau patron sportif de l'OM validera cette piste italienne, surtout si le club phocéen dispute la prochaine Ligue des champions.