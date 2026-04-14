OM : Un attaquant italien annoncé à Marseille

il faut arraté d acheter des attaquants qui mraque 4 buts et font une passe decisive en une années lol
Les rosbifs n’arrêtent pas de dire, nos fans, nos fans, nos fans, 12e homme, mais ils n’ont pas idée de ce qu’est le kop du Pgégé à l’extérieur, 120 minutes d’encouragements non-stop, ça va les étonner , ça aussi… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
P’tet qu’il négocie avec son poisson rouge ? Va savoir … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
… lui qui a voulu partir pour un salaire a peine supérieur a ce qu on lui proposait… Du coup , on ne comprend pas bien pourquoi il a voulu partir ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
… Soit un salaire net de 260M€ net par mois sans les primes,… Wahou , il est quasi milliardaire alors… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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