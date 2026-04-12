Vente OM : Frank McCourt confie une mission clé à Stéphane Richard

L’objectif est d’assainir financièrement pour une revente éventuelle
Oui c'est ça ! Toi celui de feu GregRoi 😂🤣😂
Saadé c'est surtout des milliards constitués sur le dos des contribuables pendants des années et pendant le COVID sur le dos des consommateurs et des PME. Aucune gloire pour une entreprise qui ne paie presque rien en impôt en France et où l'atmosphère de travail est délétère... Maintenant pour l'OM ce serait mieux que McCourt et ils ne savent plus quoi faire de leurs milliards a la CMA PS: nous avec le Qatar au PSG on n'est pas mieux loin de là, mais faut en avoir conscience
pardon?
Je crois pas ...lui c'est un débile vraiment profond qui est complètement dans le déni
L'Equipe et ses fake news🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Stéphane Richard, nouveau président de l'OM : "Ce ne sera pas un président charismatique mais il va assainir tout ça" @gillesverdez au micro de @PhilSANFOURCHE dans #OnRefaitLeMatch