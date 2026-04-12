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Vente OM : Frank McCourt confie une mission clé à Stéphane Richard

OM12 avr. , 8:00
parCorentin Facy
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Présenté vendredi par Frank McCourt, Stéphane Richard est chargé par l’Américain d’assainir les finances de l’Olympique de Marseille. Un chantier décisif dans l’optique d’une vente du club.
L’Olympique de Marseille tient son nouveau président. Même s’il n’entrera officiellement en fonction que le 2 juillet prochain, Stéphane Richard a été présenté vendredi par Frank McCourt. L’ancien PDG d’Orange a été choisi par l’Américain afin de prendre la succession de Pablo Longoria. Son profil d’homme d’expérience et de manager ayant fait ses preuves dans plusieurs grandes société ont convaincu le natif de Boston de miser sur lui. Ses missions seront nombreuses à l’OM et elles concernent en partie une vente du club.
Ces derniers jours, un rapprochement entre Frank McCourt et la société CMA CGM dirigée par Rodolphe Saadé est évoqué avec insistance, d’autant que Stéphane Richard est un proche de ce dernier. Pour Gilles Verdez, il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que la nomination de l’ancien patron d’Orange a pour but de préparer le terrain d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille. Un chantier clé pour Stéphane Richard dans les semaines à venir. Mais pour cela, il faudra assainir les finances d'un club qui a perdu plus de 100 millions d'euros en 2024-2025 comme la DNCG l'a révélé cette semaine.
« C’est un pied de nez à toute l’équipe précédente. C’est pour ça que Stéphane Richard a été nommé. C’est une manière pour McCourt d’arrêter le délire de tous les gens qui étaient là qui ont fait n’importe quoi du club. Stéphane Richard ne sera pas charismatique, il ne va pas révolutionner Marseille. Mais il va assainir et apaiser tout ça. Il est très bon en stratégie. Ce n’est pas un hasard si sa nomination a fuité à La Provence. L’OM l’a donné à La Provence pour calmer le jeu, pour se réconcilier avec la presse locale » explique le chroniqueur avant de conclure.
L’objectif est d’assainir financièrement pour une revente éventuelle
« Ca va être son job, que plus rien ne dépasse. Est-ce que ça peut aller avec le caractère volcanique de Marseille ? Je ne sais pas. Mais McCourt a placé ce profil-là d’expérience pour calmer tout le monde et je pense aussi que l’objectif est d’assainir financièrement pour une revente éventuelle » a analysé Gilles Verdez au micro de RTL. La question est maintenant de savoir si la vente de l’OM à CMA CGM se concrétisera rapidement, et si Frank McCourt conserva la majorité des parts du club phocéen. Stéphane Richard sait en tout cas que les missions qui l’attendent seront cruciales pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.

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Oui c'est ça ! Toi celui de feu GregRoi 😂🤣😂

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Saadé c'est surtout des milliards constitués sur le dos des contribuables pendants des années et pendant le COVID sur le dos des consommateurs et des PME. Aucune gloire pour une entreprise qui ne paie presque rien en impôt en France et où l'atmosphère de travail est délétère... Maintenant pour l'OM ce serait mieux que McCourt et ils ne savent plus quoi faire de leurs milliards a la CMA PS: nous avec le Qatar au PSG on n'est pas mieux loin de là, mais faut en avoir conscience

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