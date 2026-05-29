EdF : La FIFA met les Bleus en grand danger

Si l’équipe de France fait partie des grands favoris du Mondial 2026, Michel Platini se méfie. La légende du foot tricolore estime que le chemin rallongé par la FIFA peut jouer des tours aux hommes de Didier Deschamps.

Les choses sérieuses commencent pour l’équipe de France . A partir de ce vendredi, les joueurs convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps débarquent progressivement à Clairefontaine pour entamer la préparation avant le Mondial 2026. Les vice-champions du monde tenteront d’aborder la compétition dans les meilleures conditions, eux qui se savent attendus au tournant. Les Bleus sont effectivement cités parmi les principaux favoris au même titre que l’Espagne ou l’Argentine.

On peut évidemment compter sur Didier Deschamps pour éviter toute enflammade dans le groupe. Et si le discours du sélectionneur ne suffit pas, le capitaine Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront toujours écouter celui de Michel Platini. L’ancien président de l’UEFA voit l’équipe de France suffisamment armée pour aller au bout. Mais le parcours rallongé par la FIFA, avec un total de 48 participants, représente un danger supplémentaire à ses yeux.

« Je dirais que l'équipe de France peut être considérée comme la favorite de la Coupe du monde. Sur le papier, et puis après, il faut jouer les matchs, a prévenu l’ancien international français sur les ondes de RTL. Cette année, il y aura plus de matchs en élimination directe puisqu'il y aura les seizièmes de finale, les huitièmes, les quarts, les demies et la finale. Donc il y aura cinq matchs à élimination directe, ce qui est un peu plus compliqué. Ce n’est pas forcément le meilleur qui gagne sur un match. » Les Bleus et leur armada offensive ne sont pas à l’abri d’une surprise, pas même en phase de groupes durant laquelle ils affronteront le Sénégal, l’Irak et la Norvège d’Erling Haaland.