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Didier Deschamps

EdF : La FIFA met les Bleus en grand danger

Equipe de France29 mai , 17:20
parEric Bethsy
3
Si l’équipe de France fait partie des grands favoris du Mondial 2026, Michel Platini se méfie. La légende du foot tricolore estime que le chemin rallongé par la FIFA peut jouer des tours aux hommes de Didier Deschamps.
Les choses sérieuses commencent pour l’équipe de France. A partir de ce vendredi, les joueurs convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps débarquent progressivement à Clairefontaine pour entamer la préparation avant le Mondial 2026. Les vice-champions du monde tenteront d’aborder la compétition dans les meilleures conditions, eux qui se savent attendus au tournant. Les Bleus sont effectivement cités parmi les principaux favoris au même titre que l’Espagne ou l’Argentine.

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On peut évidemment compter sur Didier Deschamps pour éviter toute enflammade dans le groupe. Et si le discours du sélectionneur ne suffit pas, le capitaine Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront toujours écouter celui de Michel Platini. L’ancien président de l’UEFA voit l’équipe de France suffisamment armée pour aller au bout. Mais le parcours rallongé par la FIFA, avec un total de 48 participants, représente un danger supplémentaire à ses yeux.
« Je dirais que l'équipe de France peut être considérée comme la favorite de la Coupe du monde. Sur le papier, et puis après, il faut jouer les matchs, a prévenu l’ancien international français sur les ondes de RTL. Cette année, il y aura plus de matchs en élimination directe puisqu'il y aura les seizièmes de finale, les huitièmes, les quarts, les demies et la finale. Donc il y aura cinq matchs à élimination directe, ce qui est un peu plus compliqué. Ce n’est pas forcément le meilleur qui gagne sur un match. » Les Bleus et leur armada offensive ne sont pas à l’abri d’une surprise, pas même en phase de groupes durant laquelle ils affronteront le Sénégal, l’Irak et la Norvège d’Erling Haaland.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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