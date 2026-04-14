OM : Richard annonce la fin du modèle Longoria

Invité ce mardi de RTL, le nouveau président de l'OM a explicitement fait comprendre qu'il allait mettre fin à l'énorme turn-over mis en place par Pablo Longoria au mercato.

Frank McCourt a décidé de changer de patron pour l'Olympique de Marseille, et cela va passer par un total changement de stratégie. A ceux qui pensaient que l'ancien dirigeant d'Orange pourrait suivre la voie tracée par Pablo Longoria, à savoir multiplier les opérations lors du mercato afin de tenter de réussir des gros coups sportifs et financiers, Stéphane Richard a apporté une réponse sans détour ce mardi au micro de RTL. Pour le nouveau boss de l'OM, après des années d'une stratégie incroyable menée par Pablo Longoria, il est désormais temps que le club phocéen retrouve un peu de stabilité, que ce soit au niveau de l'effectif ou de la direction.

Il y a eu trop d'instabilité à l'Olympique de Marseille que ce soit entre les entraîneurs et le joueurs - Stéphane Richard, président de l'OM

Interrogé par Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Richard met donc un terme brutal aux années Longoria. « Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu », a prévenu celui qui arrivera officiellement à son poste au début de l'été.

L'OM dans le Top 20 européen

Sur le plan sportif, Stéphane Richard tient évidemment beaucoup à ce que l'Olympique de Marseille se qualifie en fin de saison pour la Ligue des champions, mais sur un plan général il est ambitieux pour le club de Frank McCourt. « A moyen terme, ce que je pense, c'est que Marseille a absolument tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs européens et donc qui a vocation à jouer la Ligue des Champions tous les ans », a précisé le nouveau président de l'Olympique de Marseille, qui sur ce sujet précis est du même avis que Pablo Longoria.