Richard McCourt lors de la présentation
Stéphane Richard va tout changer à l'OM

OM : Richard annonce la fin du modèle Longoria

OM14 avr. , 9:40
parClaude Dautel
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Invité ce mardi de RTL, le nouveau président de l'OM a explicitement fait comprendre qu'il allait mettre fin à l'énorme turn-over mis en place par Pablo Longoria au mercato.
Frank McCourt a décidé de changer de patron pour l'Olympique de Marseille, et cela va passer par un total changement de stratégie. A ceux qui pensaient que l'ancien dirigeant d'Orange pourrait suivre la voie tracée par Pablo Longoria, à savoir multiplier les opérations lors du mercato afin de tenter de réussir des gros coups sportifs et financiers, Stéphane Richard a apporté une réponse sans détour ce mardi au micro de RTL. Pour le nouveau boss de l'OM, après des années d'une stratégie incroyable menée par Pablo Longoria, il est désormais temps que le club phocéen retrouve un peu de stabilité, que ce soit au niveau de l'effectif ou de la direction.
Il y a eu trop d'instabilité à l'Olympique de Marseille que ce soit entre les entraîneurs et le joueurs
- Stéphane Richard, président de l'OM
Interrogé par Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Richard met donc un terme brutal aux années Longoria. « Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu », a prévenu celui qui arrivera officiellement à son poste au début de l'été.

L'OM dans le Top 20 européen

Sur le plan sportif, Stéphane Richard tient évidemment beaucoup à ce que l'Olympique de Marseille se qualifie en fin de saison pour la Ligue des champions, mais sur un plan général il est ambitieux pour le club de Frank McCourt. « A moyen terme, ce que je pense, c'est que Marseille a absolument tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs européens et donc qui a vocation à jouer la Ligue des Champions tous les ans », a précisé le nouveau président de l'Olympique de Marseille, qui sur ce sujet précis est du même avis que Pablo Longoria.
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

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Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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52291649583820
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9
Lorient
382991193844-6
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3529811103745-8
13
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332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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16
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17
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18
Metz
152936202663-37

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