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OM : McCourt avait dit oui pour une recrue cet été !

OM : McCourt avait dit oui pour une recrue cet été !

OM
parGuillaume Conte
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Il y a un secteur de jeu où l'OM n'aurait pas eu d'autres choix que de recruter cet été, et Frank McCourt était même prêt à dire oui.
L’OM se prépare à souffrir ce jeudi soir à la BayArena de Leverkusen, face à une solide formation de Bundesliga. Avec zéro point en trois matchs, les Marseillais ne peuvent toutefois pas se permettre une nouvelle défaite, qui signifierait quasiment leur élimination définitive de l’Europa League, au début du mois de novembre. Pour aller chercher un résultat en Allemagne, les joueurs de Bruno Genesio peuvent compter sur un Jeffrey De Lange, qui vient de réaliser son meilleur match lors de la victoire face à Toulouse.
Certains diront que, quand un gardien brille trop, c’est tout de même signe que la défense ou l’équipe se retrouve en grande difficulté. Peu importe pour le gardien néerlandais, qui a multiplié les parades contre le TFC et a démontré que l’OM pouvait compter sur lui. A l’heure actuelle, Bruno Genesio n’a pas le choix puisque, avec le départ non compensé de Geronimo Rulli, il ne possède tout simplement pas d’autre gardien d’expérience.

Bulka était chaud pour signer à l'OM

Ce qui amène à la situation de cet été, quand De Lange a eu une offre de son ancien club, le FC Twente, pour devenir titulaire au sein de la formation néerlandaise. Une offre jugée « intéressante » pour le portier marseillais, qui n’était pas certain d’avoir ce statut à l’OM et était donc tenté par un départ. Mais rassuré par le fait que le club phocéen ne recruterait aucun autre gardien, De Lange a décidé de rester à Marseille avec le statut de numéro 1.
Dans le cas contraire, s’il avait décidé de quitter l’OM, alors Grégory Lorenzi aurait eu le droit de recruter un gardien de but, affirme La Provence. Frank McCourt n’aurait probablement pas eu le choix, débuter la saison sans un gardien avec un minimum d’expérience au plus haut niveau aurait été jugé comme suicidaire, et c’est donc dans cette optique que Marcin Bulka a été contacté. Mais cela n’est pas allé plus loin pour le gardien de Neom (Arabie saoudite), qui avait pourtant bien envie de signer à Marseille. L’OM continuera dans sa politique de zéro recrue, pour le plus grand bonheur de Jeffrey De Lange.

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