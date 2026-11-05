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Officiel : Cristiano Ronaldo arrête avec le Portugal

Foot Mondial
parEric Bethsy
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Attendu lors de la prochaine trêve, Cristiano Ronaldo ne rejoindra pas le Portugal. L'attaquant d'Al-Nassr a annoncé sa retraite internationale.
Cristiano Ronaldo met un terme à sa carrière internationale. Ce jeudi, l’attaquant de 41 ans a annoncé la fin de son parcours avec le Portugal. « Le jour est arrivé de rendre le maillot numéro 7 de notre sélection », a déclaré le Portugais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à un moment totalement inattendu.
Rappelons que lors du précédent rassemblement, l’avant-centre d’Al-Nassr s’était retrouvé en conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus, d’où son départ non autorisé qui lui a valu une petite sanction sans conséquence pour la prochaine trêve internationale. On s’attendait donc à revoir CR7 avec le Portugal la semaine prochaine. Mais c’était sans compter sur la décision du quintuple Ballon d’Or qui a choisi de s’arrêter après 234 sélections notamment marquées par un sacre à l’Euro 2016 en France et deux Ligues des Nations. 
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