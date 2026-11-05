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Cette star de Leverkusen promet de faire pleurer l’OM

Cette star de Leverkusen promet de faire pleurer l’OM

OM
parGuillaume Conte
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L’OM n’arrive pas en position de force à Leverkusen ce jeudi soir, et Ibrahim Maza compte bien en profiter pour faire de grosses différences en vue de séduire les grands clubs européens.
C’est avec une équipe amoindrie que l’Olympique de Marseille se présente ce jeudi soir à Leverkusen, après avoir perdu ses quatre premiers matchs. Miser sur une victoire de l’OM en Allemagne est un pari osé, d’autant que le Bayer a bien l’intention de rester dans le haut du tableau de l’Europa League. Avec des joueurs motivés. Il a beaucoup été questions de Facundo Medina, qui a vécu une année catastrophique avec Marseille et a visiblement envie de montrer que son vrai niveau est bien supérieur.
Mais selon la presse allemande, et notamment le média local BuliNews, il y a un joueur particulièrement motivé à l’idée de briller contre l’OM. Il ne s’agit pas du défenseur argentin, qui n’a pourtant jamais paru aussi affuté, mais d’un joueur dont il est beaucoup question ces derniers temps : Ibrahim Maza. L’ailier de 20 ans fait saliver les grands d’Europe, comme le PSG, le Real Madrid, Barcelone et Arsenal. Et se montrer face à un club français ne serait pas anodin pour l’Algérien, qui sait aussi qu’avec plusieurs Fennecs dans l’équipe provençale, il serait très suivi au pays.
Mais l’idée pour Maza reste de briller en Europe pour s’ouvrir les portes des grands clubs du continent. Annoncé comme titulaire pour ce match contre l’OM, l’ailier formé au Hertha Berlin a toutefois eu une discussion récemment avec ses dirigeants. S’il a le droit d’afficher ses ambitions, il lui a été rappelé qu’il était sous contrat avec le Bayer jusqu’en 2030, et qu’il devait continuer à briller à Leverkusen avant de se voir ailleurs. Et notamment qu’un départ au mois de janvier n’était pas du tout envisagé. Un petit rappel à l’ordre qui pourrait bien être suivi d’une réponse ce jeudi soir contre l’OM, un club qui semble particulièrement motiver Ibrahim Maza.
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Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir

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