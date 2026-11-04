OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Recruté par Medhi Benatia pour 6 millions d’euros aux Pays-Bas, Tochukwu Nnadi fait le bonheur de Bruno Genesio. Le Nigérian s’est imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM.

Les sourires sont revenus à l’Olympique de Marseille. Après un début de saison très compliqué et une série noire de cinq défaites consécutives, l’équipe de Bruno Genesio vient d’enchaîner quatre victoires de rang en Ligue 1 . Une belle série qui coïncide avec le retour de blessure de Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain nigérian apporte son volume de course et son intensité à un secteur de jeu qui en manquaient cruellement jusqu’à présent. Recruté pour 6 millions d’euros par Medhi Benatia six mois avant le départ du directeur sportif marocain, Tochukwu Nnadi fait le bonheur de Bruno Genesio après avoir été snobé par Roberto De Zerbi puis par Habib Beye.

« Associé à Kamissoko ou à Pierre-Emile Hojbjerg lors des deux dernières rencontres, Nnadi apporte quelque chose qui manquait cruellement à cet OM : de l'agressivité à la récupération, de l'impact dans les duels et cette capacité à aller chercher le ballon dans les pieds adverses. Difficile de ne pas constater que son émergence accompagne le redressement collectif des Olympiens » souligne Le Phocéen, conquis par le joueur, avant d’ajouter.

Nnadi, le joueur qui manquait à l'OM ?

« À une époque où l'on attend souvent des recrues à plusieurs dizaines de millions d'euros qu'elles transforment immédiatement une équipe, voilà qu'un joueur arrivé dans une relative discrétion devient l'un des éléments les plus précieux du collectif marseillais » se félicite le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Nnadi va maintenant devoir confirmer cette belle forme dans la durée alors que la concurrence est présente à son poste avec Abdelli, Kamissoko, Hojbjerg ou encore Angel Gomes et Kondogbia. S’il arrive à maintenir son niveau de performance actuel, le Nigérian ne devrait toutefois pas être trop embêté, d’autant que Bruno Genesio adore son profil et sa mentalité.