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OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

OM
parCorentin Facy
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Recruté par Medhi Benatia pour 6 millions d’euros aux Pays-Bas, Tochukwu Nnadi fait le bonheur de Bruno Genesio. Le Nigérian s’est imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM.
Les sourires sont revenus à l’Olympique de Marseille. Après un début de saison très compliqué et une série noire de cinq défaites consécutives, l’équipe de Bruno Genesio vient d’enchaîner quatre victoires de rang en Ligue 1. Une belle série qui coïncide avec le retour de blessure de Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain nigérian apporte son volume de course et son intensité à un secteur de jeu qui en manquaient cruellement jusqu’à présent. Recruté pour 6 millions d’euros par Medhi Benatia six mois avant le départ du directeur sportif marocain, Tochukwu Nnadi fait le bonheur de Bruno Genesio après avoir été snobé par Roberto De Zerbi puis par Habib Beye.
« Associé à Kamissoko ou à Pierre-Emile Hojbjerg lors des deux dernières rencontres, Nnadi apporte quelque chose qui manquait cruellement à cet OM : de l'agressivité à la récupération, de l'impact dans les duels et cette capacité à aller chercher le ballon dans les pieds adverses. Difficile de ne pas constater que son émergence accompagne le redressement collectif des Olympiens » souligne Le Phocéen, conquis par le joueur, avant d’ajouter.

Nnadi, le joueur qui manquait à l'OM ?

« À une époque où l'on attend souvent des recrues à plusieurs dizaines de millions d'euros qu'elles transforment immédiatement une équipe, voilà qu'un joueur arrivé dans une relative discrétion devient l'un des éléments les plus précieux du collectif marseillais » se félicite le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Nnadi va maintenant devoir confirmer cette belle forme dans la durée alors que la concurrence est présente à son poste avec Abdelli, Kamissoko, Hojbjerg ou encore Angel Gomes et Kondogbia. S’il arrive à maintenir son niveau de performance actuel, le Nigérian ne devrait toutefois pas être trop embêté, d’autant que Bruno Genesio adore son profil et sa mentalité.

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Derniers commentaires

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Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
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16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
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15943212102
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Lens
13941416133
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12933316124
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12933378-1
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1093151719-2
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1093151323-10
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