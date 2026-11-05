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Officiel : Le Bayern garde son Ballon d'Or jusqu'en 2029

Bundesliga
parGael Anger
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Harry Kane, le Ballon d’Or, prolonge au Bayern Munich où il pourra évoluer jusqu'à l'âge de 36 ans.
Dans la foulée de sa victoire au Ballon d’Or, Harry Kane a décidé de poursuivre son aventure au Bayern Munich. L’attaquant anglais, si longtemps qualifié de loser pour être resté à Tottenham sans soulever le moindre trophée, se plait en Bavière et ne devrait pas quitter l’Allemagne de sitôt. Le Bayern Munich a annoncé ce jeudi matin sa prolongation de contrat en mettant en avant l’appétit d’Harry Kane : « Les légendes ne s’arrêtent pas, elle en veulent encore plus ! Harry Kane au FC Bayern, l’histoire continue », a lancé le club allemand au moment d’annoncer la prolongation de contrat de l’Anglais.
Harry Kane a ainsi prolongé son contrat jusqu’en 2029, lui qui voyait son deal se terminer en 2027 initialement. Il ne devrait donc pas quitter le Bayern avant d’avoir 36 ans.
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Derniers commentaires

Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir

LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM

Il n'y a que toi qui compare des clubs. Il ne s'agit ici que de rappeler que l'OM avait ce triste record et qu'un autre club l'a battu. Ca ne change rien au fait que ce record est une honte. En revanche le monde n'étant pas uniquement blanc et noir, les raisons de ces défaites consécutives sont différentes et multiples pour les deux clubs. Mais ça serait trop te demander de l'analyser et le comprendre. Le plus drôle c'est que cette page n'a été crée que dans le but qu'un abruti de parisien vienne déverser sa haine. Et ça a marché. Tu es le con de service. Merci à toi.

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