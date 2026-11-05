Officiel : Le Bayern garde son Ballon d'Or jusqu'en 2029

Harry Kane, le Ballon d’Or, prolonge au Bayern Munich où il pourra évoluer jusqu'à l'âge de 36 ans.

Dans la foulée de sa victoire au Ballon d’Or, Harry Kane a décidé de poursuivre son aventure au Bayern Munich. L’attaquant anglais, si longtemps qualifié de loser pour être resté à Tottenham sans soulever le moindre trophée, se plait en Bavière et ne devrait pas quitter l’Allemagne de sitôt. Le Bayern Munich a annoncé ce jeudi matin sa prolongation de contrat en mettant en avant l’appétit d’Harry Kane : « Les légendes ne s’arrêtent pas, elle en veulent encore plus ! Harry Kane au FC Bayern, l’histoire continue », a lancé le club allemand au moment d’annoncer la prolongation de contrat de l’Anglais.

Harry Kane a ainsi prolongé son contrat jusqu’en 2029, lui qui voyait son deal se terminer en 2027 initialement. Il ne devrait donc pas quitter le Bayern avant d’avoir 36 ans.