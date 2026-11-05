PSG : L’agent de Luis Enrique prend la parole

Si Luis Enrique a un chouchou au FC Barcelone, c'est bien Gavi, qui peine à trouver sa place et est annoncé au PSG ou ailleurs pour cet hiver. En plus, il possède le même agent que l'entraineur parisien.

Luis Enrique n’a jamais caché son amour pour le FC Barcelone. Même s’il est né à Gijon et s’est fait connaitre au Real Madrid, son passage en Catalogne en tant que joueur puis entraineur l’a marqué au fer rouge. Avant le match face au Barça cet automne en Ligue des Champions, l’entraineur espagnol a admis être toujours admiratif du jeu des Blaugrana, même si cela ne l’a pas empêché de les battre encore une fois. Certains joueurs de l’effectif d’Hansi Flick le font rêver et des rumeurs lient régulièrement les Barcelonais au PSG. C’est même allé au bout en janvier avec Dro Fernandez.

Luis Enrique et Gavi, un lien fort

Pour les prochains mois, Luis Enrique adorerait faire venir Gavi, qui ne voit pas sa carrière décoller comme prévu avec le FC Barcelone. Le prodige espagnol, arrivé à la Masia à 11 ans, a été appelé avec la Roja la première fois par un certain Luis Enrique, après seulement 6 matchs en professionnel et à 17 ans et 62 jours. Mais ce meneur de jeu vif et très à l’aise avec le ballon, a toutefois été freiné à plusieurs reprises par de grosses blessures. Il a 22 ans aujourd’hui et se pose des questions sur son avenir, surtout que Luis Enrique aimerait le faire venir au PSG. Naples et plusieurs formations anglaises se disent qu’il y a aussi une carte à jouer avec Gavi, qui possède comme plusieurs barcelonais un contrat longue durée jusqu’en 2030 et une clause à 1 milliard d’euros. Même si cela ne ferme pas totalement la porte à un transfert en cas de belle offre en théorie.