9-1 dans la tête, Lens récolte des notes historiques

Cinq joueurs de Lens ont récolté la note de 1 sur 10 dans L’Equipe de ce jeudi, au lendemain du fiasco contre Côme et de la défaite 1-9 à Bollaert.

Jamais un club français n’avait subi une telle humiliation en Coupe d’Europe. Le RC Lens a été battu 9-1 sur son terrain, par Côme, équipe certes très ambitieuse et dirigée par un milliardaire, mais qui ne fait pas non plus partie des ténors européens. Ou du moins pas encore. Si la formation italienne a récité son jeu comme en rêvait Cesc Fabregas, son entraineur, les Nordistes ont plongé comme jamais. Au moment de faire le bilan, personnel n’échappe au fiasco, et seuls deux joueurs héritent d’une note supérieure à 2/10 : Florian Thauvin et Ruben Aguilar, avec un peu glorieux 3/10.

Cahuzac lâché par ses joueurs

Pour le reste, concernant l’avant-centre Ivanovic, les défenseurs Udol, Antonio, Baidoo et le milieu Cuisance, ces cinq joueurs ont hérité de la note de 1/10. Difficile de faire pire alors que jamais une telle sévérité n’a été de mise dans les colonnes de L’Equipe. Même l’entraineur de la formation lensoise, Yannick Cahuzac, est ciblé avec une note de 1/10 pour la gestion de son équipe qui a forcément été désastreuse avec un tel résultat.