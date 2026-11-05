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9-1 dans la tête, Lens récolte des notes historiques

9-1 dans la tête, Lens récolte des notes historiques

Lens
parGuillaume Conte
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Cinq joueurs de Lens ont récolté la note de 1 sur 10 dans L’Equipe de ce jeudi, au lendemain du fiasco contre Côme et de la défaite 1-9 à Bollaert.
Jamais un club français n’avait subi une telle humiliation en Coupe d’Europe. Le RC Lens a été battu 9-1 sur son terrain, par Côme, équipe certes très ambitieuse et dirigée par un milliardaire, mais qui ne fait pas non plus partie des ténors européens. Ou du moins pas encore. Si la formation italienne a récité son jeu comme en rêvait Cesc Fabregas, son entraineur, les Nordistes ont plongé comme jamais. Au moment de faire le bilan, personnel n’échappe au fiasco, et seuls deux joueurs héritent d’une note supérieure à 2/10 : Florian Thauvin et Ruben Aguilar, avec un peu glorieux 3/10.

Cahuzac lâché par ses joueurs

Pour le reste, concernant l’avant-centre Ivanovic, les défenseurs Udol, Antonio, Baidoo et le milieu Cuisance, ces cinq joueurs ont hérité de la note de 1/10. Difficile de faire pire alors que jamais une telle sévérité n’a été de mise dans les colonnes de L’Equipe. Même l’entraineur de la formation lensoise, Yannick Cahuzac, est ciblé avec une note de 1/10 pour la gestion de son équipe qui a forcément été désastreuse avec un tel résultat.
Lens Côme
« Il n'y a personne à sauver dans ce supplice collectif qui pourrait enfoncer le club dans la crise et remettre en cause beaucoup de ses choix managériaux. Mais Côme ne serait pas rentré chez lui et dans l'histoire, avec trois points et une différence de but de + 8, sans la complicité de ces Lensois-là, indignes de cette soirée et désormais associés à la pire sortie européenne de l'histoire du club. Cette étiquette sera difficile à retirer, mais il fallait y penser avant », balance ainsi le quotidien sportif français, pour qui Yannick Cahuzac a bien été lâché par ses joueurs lors de ce match malheureusement historique.
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Ca n'a aucun intérêt pour les joueurs qui ont un gros salaire. Ils ont un (trop)gros salaire qu'ils ne pourront sans doute pas trouver ailleurs. Leur but est d'aller jusqu'à la fin du contrat et avoir une prime à la signature ensuite dans le nouveau club. Faciliter les départs c'est bien que pour le club, ou les petits salaires. Les gros s'en foutent de partir plus tôt.

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mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

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t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

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