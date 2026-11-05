Fonseca se barre, l’OL interdit les pleurnichards
Fonseca plaque tout, Greif n'est pas surpris
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rien a voir mais tranquille
merci bernard
A part le PSG, hors normes, qui évolu dans une autre catégorie l Les 17 autres clubs de L1 vont être heureux de bientôt se frotter contre des clubs Suisses, Slovènes, Roumains, Luxembourgeois, Albanais, Andorrans Et pas sûr de gagner là encore!
Sauf que 9 fois sur 10 ses interventions sont à la limite de la régularité,si ce n’est plus.Il est athlétique et il court..
Merci le PSG et le Qatar de nous faire rêver Aux autres clubs de la pauvre et triste L1 de trouver de très gros investisseurs étrangers pour tenter de rivaliser avec la PSG Merci Paris
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
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|4
|16
|13
|3
|12
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|3
|3
|3
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|12
|4
|12
|9
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|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11