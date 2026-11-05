Fonseca se barre, l’OL interdit les pleurnichards

L'OL n'a pas d'autre choix que de tourner rapidement la page Paulo Fonseca. Aucun état d'âme ne doit avoir lieu sur le terrain, a prévenu l'entraineur intérimaire du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais a vécu énormément de choses en quelques mois, étant donnée qu’une révolution économique a du être mise en place d’urgence pour éviter une rétrogradation en Ligue 2 il y a à peine plus d’un an. Les supporters sont passés par toutes les émotions, mais le départ de Paulo Fonseca pour le Sporting Portugal en plein coeur de saison n’était vraiment pas attendu. La surprise est totale. Enfin presque. Pour Dominik Greif, préparer le match à la Real Sociedad de ce jeudi sans Paulo Fonseca fait un peu bizarre, mais les joueurs sont désormais habitués à ne pas trop s’attacher, et ils sont vite passés à autre chose.

Fonseca plaque tout, Greif n'est pas surpris

« Je dois avouer que c’est une situation un peu particulière. Dans le football, plus rien ne me surprend. Nous savons comment les choses fonctionnent. En tant qu’équipe, nous avons donc tourné la page et nous attendons désormais l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Nous devons nous remettre au travail », a confié le gardien slovaque, qui a remercié au passage son désormais ancien entraineur pour l’avoir aidé à relancer sa carrière avec sa signature à l’OL.

Pas de place donc pour les émotions, et c’est aussi le discours de son ancien adjoint désormais entraineur intérimaire Jorge Maciel. Le Portugais, qui n’a pas suivi Fonseca au Sporting, est persuadé que les joueurs ne se chercheront pas d’excuses et feront tout pour sortir le gros match à San Sebastian. « Même si nous avons un groupe jeune, tous les joueurs sont très professionnels et ils ont déjà vécu des choses. Dans le football, lorsqu’une page se tourne, il faut continuer à avancer. Soit nous pleurons, soit nous avançons. Et nous avons décidé d’avancer », a prévenu Jorge Maciel qui a déjà pris les commandes de l’équipe quand Paulo Fonseca purgeait sa très longue suspension pour avoir été menaçant envers Benoit Millot.

La réponse viendra désormais sur le terrain, pour ce match de l’OL qui doit lui permettre de redresser la tête après sa lourde défaire à Hoffenheim.