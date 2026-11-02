L'OM a enfin un gardien, La Provence hallucine

Jeffrey de Lange a sans conteste réalisé sa meilleure prestation sous les couleurs de l’OM, dimanche soir contre Toulouse (2-0). Le Néerlandais a été crédité de la meilleure note du match dans La Provence.

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, Jeffrey de Lange avait à coeur de réaliser un match plein ce dimanche au Vélodrome contre Toulouse. Mission réussie pour le gardien néerlandais, lequel a sans aucun doute livré son meilleur match sous les couleurs marseillaises. Très sollicité malgré la victoire nette de l’OM en tableau d’affichage (2-0), Jeffrey de Lange s’est montré décisif à plusieurs reprises, sortant de multiples parades de très haut niveau.

La Provence ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui accordant la meilleure note du match avec un excellent 8/10. « Impérial ! Comme rarement depuis son arrivée à l’OM, il a été décisif pour son équipe. Si l’OM a empoché les trois points face aux Toulousains, il le doit en grande partie à ses précieux arrêts dont une horizontale magnifique pour détourner une frappe croisée de Russel-Rowe. Quand il est battu, Egan-Riley ou l’arbitre sanctionnant un hors-jeu étaient là pour l’épauler » soulignent nos confrères du quotidien régional. Un match référence pour Jeffrey de Lange à l’aube d’une semaine où il sera forcément sollicité.