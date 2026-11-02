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L'OM a enfin un gardien, La Provence hallucine

L'OM a enfin un gardien, La Provence hallucine

OM
parCorentin Facy
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Jeffrey de Lange a sans conteste réalisé sa meilleure prestation sous les couleurs de l’OM, dimanche soir contre Toulouse (2-0). Le Néerlandais a été crédité de la meilleure note du match dans La Provence.
Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, Jeffrey de Lange avait à coeur de réaliser un match plein ce dimanche au Vélodrome contre Toulouse. Mission réussie pour le gardien néerlandais, lequel a sans aucun doute livré son meilleur match sous les couleurs marseillaises. Très sollicité malgré la victoire nette de l’OM en tableau d’affichage (2-0), Jeffrey de Lange s’est montré décisif à plusieurs reprises, sortant de multiples parades de très haut niveau.
La Provence ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui accordant la meilleure note du match avec un excellent 8/10. « Impérial ! Comme rarement depuis son arrivée à l’OM, il a été décisif pour son équipe. Si l’OM a empoché les trois points face aux Toulousains, il le doit en grande partie à ses précieux arrêts dont une horizontale magnifique pour détourner une frappe croisée de Russel-Rowe. Quand il est battu, Egan-Riley ou l’arbitre sanctionnant un hors-jeu étaient là pour l’épauler » soulignent nos confrères du quotidien régional. Un match référence pour Jeffrey de Lange à l’aube d’une semaine où il sera forcément sollicité.

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En effet, l’OM se prépare à vivre deux déplacements périlleux à Leverkusen en Europa League jeudi soir puis sur la pelouse du RC Lens dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Deux matchs pour lesquels Bruno Genesio espère pouvoir de nouveau compter sur un Jeffrey de Lange de gala. Au Néerlandais de prouver aussi que ce match face à Toulouse n’était pas une exception, mais que ce genre de performance peut au contraire devenir une habitude. Car avec un gardien à ce niveau avec de la régularité, l’OM pourra naturellement nourrir de belles ambitions.
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