Cet ancien international français prend position pour la présidentielle

La campagne présidentielle pour 2027 a déjà débuté, et les sportifs ont souvent beaucoup de mal à entrer concrètement dans le débat politique. Willy Sagnol a décidé de prendre position.

A l’heure où les coups d’envoi des matchs de Ligue 1 sont sans cesse décalés pour des raisons liées à la situation en France, la campagne présidentielle a déjà débuté pour tous les candidats. Rares sont les footballeurs français à se mouiller dans cet exercice toujours délicat de casser l’image du joueur uniquement concentré sur son sport, et pas vraiment sur la vie extérieure. C’est déjà un peu plus courant chez les anciens joueurs de parfois s’engager, ou du moins faire connaitre leur opinion politique.

Sagnol justifie son choix

Et il y a un ancien coéquipier de Zinedine Zidane, taulier des Bleus au début des années 2000 avec une soixante de sélections, qui a décidé de se jeter à l’eau. Dans un passage sur le podcast « Passage à l’Acte », Willy Sagnol a fait savoir qu’il apportait son soutien à David Lisnard, le Maire de Cannes et candidat derrière l’étiquette de son mouvement Nouvelle Energie. L’ancien arrière droit formé à l’ASSE et passé ensuite par le Bayern Munich avec qui il a tout gagné, a décidé de justifier son choix auprès d'un candidat dont il s'estime proche et qu'il a déjà soutenu ces derniers mois lors d'apparitions publiques.

« J’ai plus envie d’être celui qui se plaignait tous les matins en disant ‘le pays fonctionne pas, le pays part dans le mur, le pays ci, le pays ça, c’est le bordel’, c’est parce que forcément si on est tiraillé entre des extrêmes, le pays va être divisé de manière encore plus brutale. Ce qui me plaît chez David, c’est qu’il met beaucoup de travail et d’abnégation dans ce qu’il fait. Il a une ligne claire et sait que c’est dur. Souvent la gagne, c’est la conséquence d’un long travail, fastidieux. Gagner avec un grand G est souvent l’ultime étape d’un long processus. C’est comme ça qu’on peut y arriver », a prévenu Willy Sagnol, dans une comparaison avec le monde du football que Lisnard connait bien, son père ayant été professionnel à l'AS Cannes.

Dans les intentions de vote selon les dernier sondages, David Lisnard recueille en moyenne 7 % des suffrages, ce qui pourrait en faire la 5e force politique de ces élections, même si beaucoup de choses peuvent se passer d’ici le printemps prochain.