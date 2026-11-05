OL : Mikautadze fait de nouveau rêver Lyon

Entré en seconde période contre le PSG, Georges Mikautadze n'a pas eu l'occasion de briller face au PSG. Mais cela n'empêche pas l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais de susciter de plusieurs clubs et notamment le FC Barcelone.

Le 1er septembre 2025, Georges Mikautadze quittait l'OL avec une énorme émotion, le club de Michele Kang n'ayant pas eu d'autre choix que de le céder à Vilarreal pour des questions financières. Dans le communiqué officialisant ce transfert, Lyon précisait que cette opération se faisait « pour un montant de 36ME, dont 5ME de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. » Autrement dit, l'Olympique Lyonnais peut toucher un joli pactole si l'attaquant géorgien quitte Villarreal comme cela est désormais évoqué. En effet, le site spécialisé espagnol Fichajes confirme que Georges Mikautadze est sur les tablettes de plusieurs clubs, et surtout du FC Barcelone en quête d'un joueur offensif ayant ce profil. Et cette opération pourrait rapporter une coquette somme à Lyon.

Une clause qui peut rapporter 4 ME

En effet, alors que l'ancien Lyonnais est lié jusqu'en 2031 avec Villarreal, la clause libératoire de Mikautadze est passée de 60 millions d'euros à 78 millions d'euros depuis le 15 août dernier. Autrement dit si le Barça veut concrétiser son intérêt pour le joueur de 26 ans, alors il lui faudra débourser plus du double de que qu'avait payé Villarreal pour le faire venir de Lyon. Globalement, c'est donc 4 millions d'euros qui peuvent tomber dans les caisses du club de Michele Kang, ce qui n'avait probablement pas été prévu lorsque Georges Mikautadze avait été transféré. En effet, la plus-value éventuelle de 40 millions d'euros, dont l'OL touchera 10%, est relativement rare pour être signalée, ce qui confirme le talent des négociateurs rhodaniens.

Cette semaine, avant d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, celui que les supporters lyonnais avaient surnommé le Roi Georges a reconnu qu'il était « flatté et motivé encore plus » de savoir que le FC Barcelone s'intéressait très sérieusement à lui. L'attaquant de Villarreal avouait même qu'à 26 ans, il estimait être prêt à rejoindre un club aussi grand, dont il s'est dit supporter lorsqu'il était plus jeune. A voir si l'intérêt du Barça va se concrétiser dans les mois qui viennent, ce à quoi l'Olympique Lyonnais sera forcément très attentif.