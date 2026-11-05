L'OL dégoûté, une vente à 20 ME tombe à l'eau
Leeds pense à Sulc, pour l'été prochain
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Ca n'a aucun intérêt pour les joueurs qui ont un gros salaire. Ils ont un (trop)gros salaire qu'ils ne pourront sans doute pas trouver ailleurs. Leur but est d'aller jusqu'à la fin du contrat et avoir une prime à la signature ensuite dans le nouveau club. Faciliter les départs c'est bien que pour le club, ou les petits salaires. Les gros s'en foutent de partir plus tôt.
Leverkusen 5 - 1 Marseille
Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.
mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc
t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11