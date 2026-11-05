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L'OL dégoûté, une vente à 20 ME tombe à l'eau

L'OL dégoûté, une vente à 20 ME tombe à l'eau

OL
parGuillaume Conte
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L'OL va avoir besoin de réaliser au moins une belle vente cet hiver, mais il ne pourra pas compter sur Pavel Sulc, malgré l'intérêt prononcé d'un club de Premier League.
Grosse surprise de la saison dernière, Pavel Sulc aurait du être vendu l’été dernier, quand il était encore considéré comme en très bonne forme et au sommet de son art en ce qui concerne son efficacité offensive. Le Tchèque a tout donné la saison dernière, marchant sur l’eau avec des buts aussi importants qu’improbables. Mais ensuite avec la fatigue d’avoir vécu un exercice aussi complet, et sa Coupe du monde ratée car à bout de souffle, l’attaquant est revenu en trainant la jambe. Son genou touché, il n’a pas pu retrouver la forme et a fini par céder, au point d’être désormais à l’infirmerie jusqu’au mois de mars.

Leeds pense à Sulc, pour l'été prochain

Et désormais, sa valeur risque de retomber avec cette saison pour le moment décevante. Alors que l’OL a besoin d’au moins une belle vente cet hiver, le profil du Tchèque semblait parfait pour cela, avec l’objectif d’en récupérer entre 17 et 22 millions d’euros. Surtout qu’un club déjà intéressé comptait revenir à la charge : Leeds United. Les Anglais avaient fait de l’ancien de Viktoria Plzen leur priorité pour le mois de janvier, révèle le média britannique Team Talk.
Mais avec sa blessure, Sulc a été mis « en veilleuse », même si les Peacocks surveillent toujours de près l’attaquant de l’OL pour l’été prochain s’il venait à retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Désormais, le club de Premier League, dans le ventre mou du classement, a toujours l’intention de recruter, et se penche sur Gabriel Sara, le Brésilien de Galatasaray pour qui Leeds est prêt à mettre 25 ME sur la table. De gros moyens financiers qui passeront loin de Lyon pour cet hiver, la blessure de Pavel Sulc rendant le Tchèque quasiment invendable.
L’OL espère retrouver son buteur au flair déjà légendaire dans le Rhône en février ou en mars, pour apporter son aide en fin de saison. Mais il faudra un sacré réveil pour qu’il retrouve sa forme de la saison dernière, et une cote similaire sur le marché des transferts.
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mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

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t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

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