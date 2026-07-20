OM : La Turquie dépouille Marseille, Hojbjerg s'en va

Après Mason Greenwood, un autre joueur de l'OM pourrait rapidement rejoindre le championnat de Turquie. La presse stambouliote annonce que Pierre-Emile Hojbjerg pourrait rapidement signer au Besiktas.

La Turquie connaît la situation de l'OM

Les quotidiens sportifs Fanatik et Fotomac révèlent que désireux de renforcer son milieu de terrain le club stambouliote pense à l'international danois de l'Olympique de Marseille et aurait même déjà entamé des négociations avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Ces derniers jours, on parlait plutôt d'un transfert en Italie pour Pierre-Emile Hojbjerg, et notamment à l'AC Milan qui lui ferait les yeux doux, ou bien encore à la Juventus. Mais Besiktas a désormais pris les devants, affirment les médias turcs, notamment parce que les Aigles Noirs seraient prêts à payer le prix qu'il faut pour convaincre l'OM de lâcher son joueur.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne retiendra pas Pierre-Emile Hojbjerg, qui sort d'une saison très mitigée avec l'OM et qui en plus à un salaire colossal. Pour le convaincre de venir de Tottenham, Pablo Longoria avait accepté de verser 500.000 euros par mois au joueur danois, lequel est actuellement le joueur le mieux payé dans le vestiaire de Bruno Genesio. De quoi inciter les responsables marseillais à rapidement trouver une porte de sortie à celui qui fêtera ses 31 ans le 5 août prochain.