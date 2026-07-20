OM : La Turquie dépouille Marseille, Hojbjerg s'en va
Hojbjerg - Olympique de Marseille

OM : La Turquie dépouille Marseille, Hojbjerg s'en va

OM20 juil. , 12:40
parClaude Dautel
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Après Mason Greenwood, un autre joueur de l'OM pourrait rapidement rejoindre le championnat de Turquie. La presse stambouliote annonce que Pierre-Emile Hojbjerg pourrait rapidement signer au Besiktas.
Les plus célèbres clubs du championnat de Turquie ont visiblement bien compris dans quelle situation financière était l'Olympique de Marseille lors de ce mercato. Et donc ils se pressent dans la citée phocéenne pour tenter de faire de belles affaires. La semaine passée, c'est Fenerbahçe qui s'offrait Mason Greenwood, la star de l'effectif marseillais. Depuis quelques jours, on évoque également l'intérêt toujours de Fenerbahçe pour Amine Gouiri, l'international algérien faisant partie des joueurs qui auraient un bon de sortie lors du mercato. Mais ce lundi, c'est cette fois Pierre-Emile Hojbjerg qui serait dans le viseur du Besiktas.

La Turquie connaît la situation de l'OM

Les quotidiens sportifs Fanatik et Fotomac révèlent que désireux de renforcer son milieu de terrain le club stambouliote pense à l'international danois de l'Olympique de Marseille et aurait même déjà entamé des négociations avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Ces derniers jours, on parlait plutôt d'un transfert en Italie pour Pierre-Emile Hojbjerg, et notamment à l'AC Milan qui lui ferait les yeux doux, ou bien encore à la Juventus. Mais Besiktas a désormais pris les devants, affirment les médias turcs, notamment parce que les Aigles Noirs seraient prêts à payer le prix qu'il faut pour convaincre l'OM de lâcher son joueur.
Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne retiendra pas Pierre-Emile Hojbjerg, qui sort d'une saison très mitigée avec l'OM et qui en plus à un salaire colossal. Pour le convaincre de venir de Tottenham, Pablo Longoria avait accepté de verser 500.000 euros par mois au joueur danois, lequel est actuellement le joueur le mieux payé dans le vestiaire de Bruno Genesio. De quoi inciter les responsables marseillais à rapidement trouver une porte de sortie à celui qui fêtera ses 31 ans le 5 août prochain.

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