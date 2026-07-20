OM : Le joueur le plus cher de l'histoire refuse de partir

Les départs se succèdent du côté de Marseille et ce n'est pas fini, Stéphane Richard ayant donné l'ordre de rapidement soulager la masse salariale de l'OM. Désormais ce sont les dossiers Paixao et Gouiri qui semblent s'agiter, mais cela pourrait se compliquer.

La semaine passée, les supporters de l'Olympique de Marseille ont vu partir Greenwood, Aubameyang et Traoré. Si les fans de l'OM avaient besoin d'une preuve de la nouvelle politique du club phocéen, ils l'ont. Mais ces trois départs ne seront pas les seuls, car La Provence le confirme ce lundi, face à des comptes dans le rouge vif, il y aura « une vague de départs » lors de ce marché des transferts. Depuis quelques jours, le nom d'Amine Gouiri circule notamment en Turquie, mais c'est aussi Igor Paixao, arrivé pour 30 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, ce qui est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, qui pourrait rapidement quitter le Vélodrome.

Paixao n'a pas envie de quitter l'OM

Agé de 26 ans, l'attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille attire plusieurs clubs, même si sa valeur a encore progressé, puisque Transfermarkt l'estime désormais à 35 millions d'euros. Avec un salaire à 350 000 euros par mois, Paixao a tous les atouts du joueur susceptible de partir cet été. Sauf qu'il y a un détail qui compte. En effet, contrairement à Mason Greenwood, dont on sait qu'il préparait depuis des mois son départ, Paixao « n’a pas forcément envie de partir, il se sent bien ici » révèle le compte La Minute OM. Cette situation pourrait changer la donne, car il est difficile d'imaginer Stéphane Richard et Grégory Lorenzi forcer le départ du joueur brésilien, après avoir affirmé que l'Olympique de Marseille avait encore des ambitions pour la saison à venir.